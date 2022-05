Hochspannung: In der Gebietsliga Mürz ist noch alles offen

Details Montag, 23. Mai 2022 08:46

In der Gebietsliga Mürz stand am vergangenen Wochenende der 23. Spieltag am Programm. Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem FC Rohrer Proleb und dem SC Parschlug geht dabei weiter. Zwei Punkte trennen die beiden Titelaspiranten. Es bleibt deshalb weiter megaspannend, weil beide Mannschaft den jeweiligen Ausrutscher des Konkurrenten nicht ausnützen konnten.

Alles läuft auf ein Herzschlagfinale hinaus

FC Proleb 45 Punkte - SC Parschlug 43 Punkte, so lautet der Tabellen-Zwischenstand drei Spieltage vor dem Saison-Kehraus. Überraschend verläuft dabei der letzte Spieltag. Denn sowohl die Proleber (0:1 beim SV Breitenau), wie auch die Parschluger (0:1 in Mariazell) kassieren unprogramm-mäßige Leermeldungen. Was den direkten Vergleich anbelangt, haben die Proleber knapp die Nase vorne. Was dann gleichbedeutend damit ist, dass in den noch drei ausstehenden Runden Hochspannung angesagt ist.

Gebietsliga Mürz 22. Spieltag:

SV Breitenau - Proleb 1:0 (0:0) Tor: Michael Guster (87.)

UFC Mariazell - Parschlug 1:0 (0:0) Tor: Michal Oswiecimka (65.)

Restprogramm:

Proleb: Mautern (H), Tragöß-St. Katharein (H), Gußwerk (A)

Parschlug: Oberaich (H), Turnau (H), Breitenau (H)

© Robert Tafeit