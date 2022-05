Auf Aufstiegskurs: Proleb versteht es auch Mautern zu knacken

Details Sonntag, 29. Mai 2022 07:40

Mit FC Rohrer Proleb und SV Union Mautern trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien FC Proleb aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:5-Niederlage stand. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Rohrer Proleb heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel, das 3:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit FC Rohrer Proleb gefunden.

Mautern verkauft sich sehr teuer

Der FC Proleb steht nach diesem 5:2-Heimsieg gegen Mautern unmittelbar davor, den Wiederaufstieg in die Unterliga zu bewerkstelligen. Holt man nun aus den letzten zwei Spielen vier Punkte, kann man das große Ziel auch in die Tat umsetzen. Dabei trifft man zuhause auf Tragöß/St. Katharein und auswärts auf Gußwerk. Gegen Mautern hat man aber vor allem in der ersten Hälfte so seine Probleme. Bereits in der 6. Minute gelingt es dem "Knipser vom Dienst" Patrick Hölzl, die Gäste mit 0:1 in Führung zu bringen. Daran hat der Leader dann doch entsprechend zu knabbern. Jonas Mandl gelingt zwar in der 17. Minute der Ausgleich zum 1:1. Aber das sollte es vorerst gewesen sein mit den Erfolgserlebnissen der Proleber - es geht ab in die Halbzeitpause.

Proleb sorgt für klare Verhältnisse

Die Pausenzeit nützen die Hausherren dann entsprechend aus. Da scheint Trainer Richard Eberhard die richtigen Worte gefunden zu haben. Denn plötzlich beginnt das Werkl des Gastgebers mehr und mehr auf Hochtouren zu laufen. 54. Minute: Jonas Mandl bringt mit seinem zweiten Matchtreffer die Proleber mit dem 2:1 erstmalig in Führung. Nur fünf Minuten später legt Luca Koraus ein Schäuferl nach - 3:1 für Proleb. Den Gästen gelingt es zwar ein Tor aufzuholen, Andreas Berger trifft in der 83. Minute zum 3:2. Zu mehr sollte es dann aber nicht reichen. Für den Schlusspunkt zeichnen dann wieder die Heimischen verantwortlich. Kevin-Marcel Peternel (86.) und Philip Vielhaber (89.) tragen Sorge für den letztlich dann doch klaren 5:2-Heimerfolg. In dieser Verfassung wird Proleb von Verfolger Parschlug wohl nur schwer noch von der Spitze zu verdrängen sein.

Starke Proleber Bilanz

Nach 18 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für FC Rohrer Proleb 48 Zähler zu Buche. 70 Tore – mehr Treffer als die Gastgeber erzielte kein anderes Team der Gebietsliga Mürz. In den letzten fünf Partien rief FC Proleb konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Trotz der Niederlage belegt Mautern weiterhin den vierten Tabellenplatz.

Während FC Rohrer Proleb am kommenden Samstag SC Tragöß-St. Katharein empfängt, bekommt es SV Union Mautern am selben Tag mit SC Gußwerk zu tun.

Startformationen:

Proleb: Luca Sebastian Liebmann, Markus Schinninger, Paul Steiner, Marco Strajhar, Philip Vielhaber (K), Bernd Gaugl, Jonas Mandl, Sandro Eberhard, Luca Koraus, Kevin-Marcel Peternel, Michael Hofer

Mautern: Sascha Hubmann, Michael Breitenberger, Matthias Lukas Berger, Daniel Schiester, Daniel Wolfgang Stenitzer, Josef Scherer, Dietmar Hopf, Andreas Jürgen Berger (K), Marco Ferdinand Hölzl, Patrick Kurt Hölzl, Markus Neuhold



Blumen Schacherl Arena, 150 Zuseher, SR: Herbert Klamminger

© Robert Tafeit

Gebietsliga Mürz: FC Rohrer Proleb – SV Union Mautern, 5:2 (1:1)

89 Philip Vielhaber 5:2

86 Kevin-Marcel Peternel 4:2

83 Andreas Juergen Berger 3:2

59 Luca Koraus 3:1

54 Jonas Mandl 2:1

17 Jonas Mandl 1:1

6 Patrick Kurt Hoelzl 0:1