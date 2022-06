Beeindruckend: Proleb fährt in Gußwerk souverän den Meistertitel ein

Details Samstag, 11. Juni 2022 20:40

FC Rohrer Proleb gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und gewann mit 4:1 gegen SC Gußwerk. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von FC Proleb. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Der Spitzenreiter hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 7:1 durchgesetzt.

Der FC Proleb darf sich ab sofort wieder als Unterligaverein titulieren.

Proleb macht kurzen Prozeß

Luca Koraus glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Gast (7./39.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Sandro Eberhard überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für FC Rohrer Proleb (50.). Kevin-Marcel Peternel legte in der 59. Minute zum 4:0 für FC Proleb nach. Stefan Prumetz erzielte in der 73. Minute den Ehrentreffer für Gußwerk. Die 1:4-Heimniederlage des Heimteams war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Auch Parschlug darf mit rauf

Dieser Auswärtssieg ist gleichbedeutend damit, dass die Proleber nach 5 Jahren, als Meister wieder in die Unterliga aufsteigen. Aber auch der Zweite Parschlug hat Grund zum Jubel. Denn auch der Vizemeister darf diesmal mitaufsteigen. Was soviel heißt, dass man nach 9-jähriger Abstinenz wiederum UL-Luft schnuppern wird. Ligaportal.at gratuliert den beiden Aufsteigern herzlichst!

Bilanzen: Gußwerk flop - Proleb top

Zum Saisonabschluss kommt Gußwerk auf acht Siege, drei Unentschieden und neun Niederlagen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird SC Gußwerk alles andere als zufrieden sein. Vier Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann FC Rohrer Proleb die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der Gebietsliga Mürz feiern. Auch im letzten Spiel stellte der Angriff von FC Proleb noch einmal seine Qualitäten unter Beweis und hob damit die Anzahl der geschossenen Tore auf 80 an. Liga-Bestwert! Nur zweimal gab sich FC Rohrer Proleb bisher geschlagen. FC Proleb erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Startformationen:

Gußwerk: Marcel Schmied, Martin Schweiger, Christoph Brieler, Stefan Prumetz (K), Marvin Steiner, Manuel Lechner, Jan Schmied, Alex Lubomir Lauko, Lorenz Goldgruber, Andrej Rakuciak, Jaroslav Sumny

Proleb: Luca Sebastian Liebmann, Markus Schinninger, Paul Steiner, Marco Strajhar, Philip Vielhaber (K), Jonas Mandl, Sandro Eberhard, Luca Koraus, Kevin-Marcel Peternel, Michael Hofer, Stefan Pusterhofer



Sportplatz Gußwerk, 150 Zuseher, SR: Shpresim Kramoviku

Fotocredit: FC Proleb

© Robert Tafeit

Gebietsliga Mürz: SC Gußwerk – FC Rohrer Proleb, 1:4 (0:2)

73 Stefan Prumetz 1:4

59 Kevin-Marcel Peternel 0:4

50 Sandro Eberhard 0:3

39 Luca Koraus 0:2

7 Luca Koraus 0:1