Starke Vorstellung: Aufsteiger Niklasdorf demontiert Oberaich

Details Sonntag, 14. August 2022 18:16

Atus Raika Niklasdorf fügte Oberaich am Samstag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 4:0. Der Aufsteiger übernahm damit auch die Leaderposition.

Die Gäste sind klar spielbestimmend

Vom Start weg waren es die Niklasdorfer, die das Spiel bestimmten. Aber das Leder wollte den Weg über die Torlinie nicht finden, einmal verhinderte auch Aluminium einen möglichen Erfolg. In der 29. Minute bejubelte Atus Niklasdorf dann vor 300 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 1:0, Torschütze Moritz Suta. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Das 2:0 ließ Niklasdorf zum zweiten Mal im Match jubeln (45+1.).

Oberaich hat nur wenig zu bestellen

Marco Pigneter überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den Gast (60.). Damit waren die Würfel in diesem Lokalderby endgültig gefallen. Benjamin Ponsold stellte schließlich in der 87. Minute den 4:0-Sieg für den Spitzenreiter sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte Atus Raika Niklasdorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck.

Die errungenen drei Zähler gingen für Atus Niklasdorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Mit drei Punkten auf der Habenseite steht Oberaich derzeit auf dem sechsten Rang.

Kommenden Freitag (19:00 Uhr) bekommt Niklasdorf Besuch von SC Gußwerk.

Startformationen:

Oberaich: Tarkan Zekovic - Mario Rossmann, Kevin Ortner, Emre Asil, Nico Glösl - Julian Josipovic, Rafih Omer, Niklas Ponsold, Dragan Gavranovic (K) - Rene Strebinger, Nebojsa Blagojevic

Niklasdorf: Stefan Schwaiger - Christian Herzog, Christopher Springhetti, Matthias Mock, Stefan Scherer (K), Lukas Kraschitzer - Benjamin Ponsold, Moritz Suta, Kevin Briza, Noah Leitold - Marco Pigneter



Oberaicher Sportanlage, 300 Zuseher, SR: Daniel Felber

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo

Gebietsliga Mürz: SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck – Atus Raika Niklasdorf, 0:4 (0:2)

87 Benjamin Ponsold 0:4

60 Marco Pigneter 0:3

46 Moritz Suta 0:2

29 Moritz Suta 0:1