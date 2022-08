Starkes Finish: Oberaich dreht gegen St. Michael II verloren geglaubtes Spiel

Details Sonntag, 21. August 2022 14:25

SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck fügte der Reserve von ESV St. Michael am Samstag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 6:4.

Oberaich-Trainer Günter Glösl konnte in St. Michael über drei Punkte jubeln.

St. Michael II mit der 3:2-Pausenführung

Der "Knipser vom Dienst" Rene Strebinger brachte sein Team in der vierten Minute nach vorn. SV Oberaich machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Anis Omerovic (10.). In der 30. Minute brachte Dominik Frank den Ball im Netz des Gasts unter. In Minute 38 erzielte St. Michael II den Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Frank das 3:2 nach (42.). ESV St. Michael II führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Oberaich hat das bessere Ende für sich

Sahsudin Smajlovic schoss die Kugel zum 4:2 für den Gastgeber über die Linie (56.). Oberaich hatte das Spiel nicht aufgegeben. Strebinger schoss den Anschluss (60.), Christian Priedler traf zum Ausgleich (63.) und Emre Asil brachte schließlich die Führung (77.). Das 6:4 für SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck stellte Strebinger sicher. In der 85. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. St. Michael II war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist ESV St. Michael II auf Platz vier abgerutscht.

Bei SV Oberaich präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Oberaich im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Startformationen:

St. Michael: Marcel Weiss, Adrian Rabl (K), Sahsudin Smajlovic, Dominik Swoboda, Omid Rahimi, Fabio Angerer, Daniel Schatzl, Dominik Frank, Julian Jäger, Christian König, Jonas Maximilian Mader

Oberaich: Tarkan Zekovic - Mario Rossmann, Kevin Ortner, Emre Asil, Nico Glösl (K) - Anis Omerovic, Markus Grabner, Rafih Omer, Christian Priedler, Niklas Ponsold - Rene Strebinger



Sportplatz St. Michael, 50 Zuseher, SR: Milos Grozdanovic

Fotocredit: RIPU

by: Roo

Gebietsliga Mürz: ESV St. Michael II – SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck, 4:6 (3:2)

85 Rene Strebinger 4:6

77 Emre Asil 4:5

63 Christian Priedler 4:4

60 Rene Strebinger 4:3

56 Sahsudin Smajlovic 4:2

42 Dominik Frank 3:2

38 Julian Jaeger 2:2

30 Dominik Frank 1:2

10 Anis Omerovic 0:2

4 Rene Strebinger 0:1