Erster Saisonsieg: Rapid Kapfenberg II bezwingt Gastgeber Breitenau

Details Samstag, 27. August 2022 11:36

Die Reserve von ASC Rapid Kapfenberg holte den ersten Saisonsieg gegen SV Breitenau durch einen 4:1-Erfolg.

Vorerst begegnet man einander auf Augenhöhe

Breitenau geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Jovan Vlacic das schnelle 1:0 für Rapid Kapfenberg II erzielte. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Kapfenberg II. Aufgrund der gegebenen Spielanteile ging das knappe 1:0 zur Pause dann schon in Ordnung.

Jetzt lassen die Gäste Ball und Gegner laufen

Das 2:0 ließ die Gäste zum zweiten Mal im Match jubeln (47.). Moritz Wagner war zur Stelle und markierte das 1:2 von SV Breitenau (73.). Felix Petritz versenkte die Kugel zum 3:1 für ASC Rapid Kapfenberg II (76.). Nico Mikulic schraubte das Ergebnis in der 88. Minute mit dem 4:1 für Rapid Kapfenberg II in die Höhe. Ein starker Auftritt ermöglichte Kapfenberg II am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Breitenau.

SV Breitenau findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Vier Spiele und noch kein Sieg: Der Gastgeber wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte ASC Rapid Kapfenberg II im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz.

Breitenau stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei SC St. Barbara vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Rapid Kapfenberg II SV Union Mautern.

Startformationen:

Breitenau: Ian Krenn, Marco - Andre Schinnerl, Michael Guster, Johannes Huber, Harald Eder (K), Jürgen Postweiler, Elias Doberschek, Marco Altmann, Bernhard Ebner, Benjamin Plasch-Lies, Nico Draskovic

Rapid Kapfenberg: Jonas Froihofer - Elmin Delimehic (K), Jakob Mutvar, David Oberbauer - Nico Mikulic, Marco Pranjkovic, Stefan Wünscher - Marcel Walkner, David Steinwidder, Leandro Thomas Balazs, Jovan Vlacic



Sportplatz Breitenau, 100 Zuseher, SR: Gerald Bognar

by: Roo

Gebietsliga Mürz: SV Breitenau – ASC Rapid Kapfenberg II, 1:4 (0:1)

88 Nico Mikulic 1:4

76 Felix Petritz 1:3

73 Moritz Wagner 1:2

47 Stefan Wuenscher 0:2

4 Jovan Vlacic 0:1