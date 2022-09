St. Marein-Lorenzen: Dominik Baumann mit Doppelpack!

Details Montag, 05. September 2022 08:35

SV St. Marein/St. Lorenzen entschied das Match gegen SC Gußwerk mit 4:2 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich St. Marein-Lorenzen die Nase vorn. 100 Zuseher durften eine intessante Begegnung mit sechs Treffern verfolgen.

Das 1:0 war das Verdienst von Dominik Baumann. Er war in der 18. Minute nach einem katastrophalen Fehler der Hintermannschaft zur Stelle. Gramos Bahtiri schoss die Kugel zum 2:0 für St. Marein/L. über die Linie (34.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. Das 1:2 von Gußwerk bejubelte Marvin Steiner (49.) - ebenfalls nach einem schweren Abwehrfehler. Das 3:1 für SV St. Marein/St. Lorenzen stellte Baumann sicher, als er dem Tormann im 1 gegen 1 keine Chance ließ. In der 73. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der 89. Minute erzielte Andrej Rakuciak das 2:3 für SC Gußwerk.

Stengl setzt sich auf der linken Seite durch, spielt auf Krebs, dieser kann den Ball aber nicht im Tor unterbringen! Daniel Schwaiger, Ticker-Reporter

Kurz darauf traf Sandro Krebs in der Nachspielzeit für St. Marein-Lorenzen (91.). Schlussendlich verbuchte St. Marein/L. gegen Gußwerk einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV St. Marein/St. Lorenzen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Nur einmal ging St. Marein-Lorenzen in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Durch diese Niederlage fällt SC Gußwerk in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei.

Nächster Prüfstein für St. Marein/L. ist SV Turnau (Samstag, 17:00 Uhr). Gußwerk misst sich am selben Tag mit UFC HöZe Mariazell (16:00 Uhr).

Gebietsliga Mürz: SV St. Marein/St. Lorenzen – SC Gußwerk, 4:2 (2:0)

91 Sandro Krebs 4:2

89 Andrej Rakuciak 3:2

73 Dominik Baumann 3:1

49 Marvin Steiner 2:1

34 Gramos Bahtiri 2:0

18 Dominik Baumann 1:0