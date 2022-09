SV Breitenau: Jürgen Steindl löst Harald Harrer auf der Trainerbank ab

Details Donnerstag, 15. September 2022 09:30

Der Blick auf die Tabelle in der Gebietsliga Mürz zeigt, dass beim SV Breitenau der Hut gewaltig brennt. Aus 6 Spielen wird nur ein einziger Zähler gutgeschrieben. Und das mit einem Torverhältnis von 7:24-Treffern. Demnach war Handlungsbedarf in der Breitenau gegeben. "Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah." Ab sofort ersetzt Jürgen Steindl den glücklos agierenden Harald Harrer auf der Trainerbank. Steindl kennt den Verein wie seine eigene Westentasche. War er doch drei Jahre bis zum Sommer der starke Mann auf der Breitenauer Kommandobrücke.

Neuer Breitenau-Trainer: Jürgen Steindl

Neo-Trainer Jürgen Steindl: "Unverhofft kommt oft" - das es so schnell mit einem Comeback geht, damit war wahrlich nicht zu rechnen. In den sechs Spielen hat vieles nicht gepasst. Jetzt gilt es dass wir wieder an einem Strang ziehen. Denn die Mannschaft hat es mit Sicherheit drauf. Zuletzt wurde man deutlich unter dem Wert geschlagen. Hinzu kommt, dass wichtige Leistungsträger verletzungsbedigt ausgefallen sind. In erster Linie geht es darum dass der Spaßfaktor wieder zurückkommt. Dann wird das auch mit dem Punkten wieder besser klappen. Ich bin guter Dinge, dass wir wieder zurück auf die Erfolgsstraße finden werden. Ich traue es den Jungs durchaus zu, schon beim nächsten Heimspiel gegen Mautern, ein Erfolgserlebnis verbuchen zu können.

Fotocredit: privat

by: Robert Tafeit