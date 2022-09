Nachzüglerduell: St. Marein/Lorenzen macht bei St. Michael II fette Beute

Details Samstag, 24. September 2022 19:02

Die Reserve von ESV St. Michael und SV St. Marein/St. Lorenzen lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Knappe Geschichte zugusten von St. Marein/Lorenzen

St. Michael II geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Sandro Krebs das schnelle 1:0 für St. Marein-Lorenzen erzielte. ESV St. Michael II traf in der 21. Minute zum Ausgleich. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Dominik Baumann brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von St. Marein/L. über die Linie (46.). In Minute 53 gelang St. Michael II der Ausgleich. SV St. Marein/St. Lorenzen witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 ein (55.). Aus der Ruhe ließ sich ESV St. Michael II nicht bringen. Er erzielte wenig später den Ausgleich (59.). Baumann stellte für St. Marein-Lorenzen im Schlussakt den Führungstreffer sicher (87.). Am Ende verbuchte St. Marein/L. gegen St. Michael II einen Sieg.

ESV St. Michael II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die sportliche Misere – in den letzten sechs Spielen gelang dem Heimteam kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt St. Michael II nur auf Rang zehn.

Mit diesem Sieg zog SV St. Marein/St. Lorenzen an ESV St. Michael II vorbei auf Platz sechs. St. Michael II fiel auf die zehnte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am nächsten Samstag reist ESV St. Michael II zu UFC HöZe Mariazell, zeitgleich empfängt St. Marein-Lorenzen die Zweitvertretung von EKRO TuS Krieglach.

Startformationen:

St. Michael: Marcel Weiss, Felix Hochfellner, Omid Rahimi, Fabio Angerer, Bastian Sorgmann, Lukas Christof Gmeiner, Daniel Schatzl (K), Marcel Gruber, Julian Jäger, Kevin Wagner, Christian König

St. Marein-Lorenzen: Simon Facco - Martin Tschiedl, Miroslav Bosnjak (K), Nico Krebs, Martin Lenger - Stephan Stengl, Gramos Bahtiri, Patrick Rainer, Vukasin Petrovic - Sandro Krebs, Dominik Baumann



Sportplatz St. Michael, 50 Zuseher, SR: Uros Glisic

