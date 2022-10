Sieben Spiele ohne Niederlage: Mautern fährt auch über Oberaich drüber

Details Samstag, 01. Oktober 2022 20:50

Am Samstag verbuchte SVU Mautern einen 5:3-Erfolg gegen SV Oberaich. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Mautern wurde der Favoritenrolle gerecht.

Starke Mautern-Performance

Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der fünften Minute zur frühen Führung. SV Union Mautern machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Dietmar Hopf (10.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von SVU Mautern in die Kabine. Mautern musste den Treffer von Niklas Ponsold zum 1:2 hinnehmen (47.). In der 54. Minute gelang Oberaich, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Rene Strebinger. SV Union Mautern markierte das 3:2 (80.). SVU Mautern erzielte in der 81. Minute das 4:2. Kurz vor Ultimo war noch Rafih Omer zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck verantwortlich (90.). Am Schluss gewann Mautern gegen die Gäste.

Die drei Punkte brachten für SV Union Mautern keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Vier Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat SVU Mautern momentan auf dem Konto.

32 Tore kassierte SV Oberaich bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Gebietsliga Mürz. Mit zehn Punkten auf der Habenseite steht Oberaich derzeit auf dem sechsten Rang. Die Stärke von SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck liegt in der Offensive – mit insgesamt 30 erzielten Treffern. Drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat SV Oberaich derzeit auf dem Konto.

Der Motor von Oberaich stottert gegenwärtig – seit fünf Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei Mautern, wo man insgesamt 15 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den vierten Tabellenplatz belegt.

Nächster Prüfstein für SV Union Mautern ist SC Gußwerk (Samstag, 14:30 Uhr). SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck misst sich am selben Tag mit der Reserve von EKRO TuS Krieglach (16:00 Uhr).

Startformationen:

SVU Mautern: Sascha Hubmann, Lukas Schiester, Matthias Lukas Berger, Aaron Turker, Lukas Lerch, Manuel Schmid, Dietmar Hopf (K), Marco Ferdinand Hölzl, Elias Zötsch, Patrick Kurt Hölzl, Markus Neuhold

SV Oberaich Stadtwerke Bruck: Tarkan Zekovic - Mario Rossmann, Emre Asil, Cosmin-Catalin Radu, Nico Glösl - Stipo Simunovic, Dragan Gavranovic (K), Rafih Omer, Niklas Ponsold, Nico Thöni - Rene Strebinger



Fichtenstadion, 80 Zuseher, SR: Johann Kresche

by: Roo

Gebietsliga Mürz: SV Union Mautern – SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck, 5:3 (2:0)

90 Rafih Omer 5:3

86 Daniel Wolfgang Stenitzer 5:2

81 Patrick Kurt Hoelzl 4:2

80 Patrick Kurt Hoelzl 3:2

54 Rene Strebinger 2:2

47 Niklas Ponsold 2:1

10 Dietmar Hopf 2:0

5 Patrick Kurt Hoelzl 1:0