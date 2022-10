Teuer verkauft: Breitenau schrammt gegen Niklasdorf am Punkt vorbei

Details Samstag, 15. Oktober 2022 18:08

Im Spiel von SV Breitenau gegen Atus Raika Niklasdorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Breitenau erlitt gegen Atus Niklasdorf erwartungsgemäß eine Niederlage.

Niklasdorf legt die Basis für den Erfolg

Marco Pigneter traf vor 150 Zuschauern nach 35 Minuten zur Führung für Niklasdorf. Er setzte sich dabei gegen zwei Verteidiger durch und vollendete im langen Eck.

Dem Match ist die Luft ausgegangen. Lauter Fehlpässe. Niki, Ticker-Reporter

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Kevin Briza den Vorsprung von Atus Raika Niklasdorf auf 2:0 (43.). Er war dabei nach einem Eckball erfolgreich. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Breitenau verkauft sich sehr teuer

Noah Leitold schraubte das Ergebnis in der 52. Minute mit dem 3:0 für Atus Niklasdorf in die Höhe. Er traf dabei per Volley ins kurze Eck. Aber der Gastgeber verzeichnete seine zweite Luft. In der 56. Minute brachte Nico Draskovic das Netz für SV Breitenau zum Zappeln. Er drückte dabei ungedeckt das Spielgerät über die Torlinie. Mario Bortolas war es, der in der 75. Minute den Ball im Gehäuse von Niklasdorf unterbrachte. Der Linksverteidiger schiebte das Leder von der Strafraumgrenze ins kurze Eck. Nachdem Breitenau zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog er sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Die Gastgeber müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SV Breitenau findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Defensive von Breitenau muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 30-mal war dies der Fall. Nun musste sich SV Breitenau schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Breitenau baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Atus Raika Niklasdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Die Saison von Atus Niklasdorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Niklasdorf nun schon sieben Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Atus Raika Niklasdorf die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Beide Mannschaften sind wieder in 24 Wochen gefordert. Am 01.04.2023 empfängt SV Breitenau die Zweitvertretung von ESV St. Michael, während Atus Niklasdorf am selben Tag bei SV Union Mautern antritt.

Stimme zum Spiel:

Dominik Leodolter, Trainer Niklasdorf:

"Wir haben gut in die Partie gefunden bzw. ist es uns gelungen Akzente zu setzen. Aber nach dem 0:3 haben wir unsere Grundeinstellung verloren und der Gegner ist aufgekommen. Letztendlich war der Sieg dann hartumkämpft aber nicht unverdient."

Startformationen:

Breitenau: Ian Krenn, Mario Bortolas, Stefan Kornthaler, Andreas Trois, Harald Eder (K), Aldemir Amet Pelevan, Elias Doberschek, Bernhard Ebner, Nico Draskovic, Christian Huber, Manfred Mandl

ATUS Raika Niklasdorf: Stefan Schwaiger - Christopher Springhetti, Simon Gaulhofer, Matthias Mock, Stefan Scherer, Lukas Kraschitzer - Benjamin Ponsold (K), Moritz Suta, Kevin Briza, Noah Leitold - Marco Pigneter



Breitenau, 150 Zuseher, SR: Roland Gierer

Gebietsliga Mürz: SV Breitenau – Atus Raika Niklasdorf, 2:3 (0:2)

75 Mario Bortolas 2:3

56 Nico Draskovic 1:3

52 Noah Leitold 0:3

43 Kevin Briza 0:2

35 Marco Pigneter 0:1