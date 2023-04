St. Barbara feiert Sieg gegen St. Marein-Lorenzen

Details Sonntag, 02. April 2023 13:11

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von SC St. Barbara. Der Tabellenprimus setzte sich mit einem 3:1 gegen St. Marein-Lorenzen durch. Pflichtgemäß strich SC St. Barbara gegen St. Marein/L. drei Zähler ein. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften mit Toren gegeizt und trennten sich torlos.

SC St. Barbara erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Dem Treffer war ein herber Schnitzer in der Defensive von St. Marein vorausgegangen. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird - trotz einer Großchance in der 20. Minute, die allerdings vergeben wird. Es geht mit der knappen Führung, die Spannung für die zweite Halbzeit versprach, in die Pause.

Wie schon die erste Halbzeit beginnt aber auch der zweite Abschnitt mit einem Blitzstart der Heimischen. Das 2:0 lässt also SC St. Barbara zum zweiten Mal im Match jubeln (46.). Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 58. Minute mit SC St. Barbara einen sicheren Sieger zu haben. Plötzlich geilngt aber den Gästen der Anschlusstreffer. Sandro Krebs verkürzt für SV St. Marein/St. Lorenzen später in der 71. Minute auf 1:3. Geht vielleicht noch etwas für die Mareiner? Sie werfen alles nach vorne, doch es bleibt dabei. Mit dem Ende der Spielzeit strich SC St. Barbara gegen den Gast die volle Ausbeute ein.

Die errungenen drei Zähler gingen für SC St. Barbara einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Der Defensivverbund von SC St. Barbara ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst elf kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Die Saison von SC St. Barbara verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage klar belegt. SC St. Barbara erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Trotz der Niederlage belegt St. Marein-Lorenzen weiterhin den siebten Tabellenplatz. Drei Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat St. Marein/L. momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für SC St. Barbara ist UFC HöZe Mariazell (Samstag, 16:00 Uhr). SV St. Marein/St. Lorenzen misst sich am selben Tag mit SV Breitenau (14:30 Uhr).

Gebietsliga Mürz: SC St. Barbara – SV St. Marein/St. Lorenzen, 3:1 (2:0)

71 Sandro Krebs 3:1

58 Dominik Zeilbauer 3:0

46 Dominik Zeilbauer 2:0

2 Michael Hoedl 1:0

