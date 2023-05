St. Marein-Lorenzen: Sportlich wird neuer Weg eingeschlagen

Details Mittwoch, 03. Mai 2023 18:23

Wirft man in der Gebietsliga Mürz sechs Runden vor Saisonschluss einen Blick auf die Tabelle, versteht man warum sich der SV St. Marein-Lorenzen zum Handeln gezwungen sieht. Denn die Mürztaler rangieren gegenwärtig an der vorletzten Stelle. Wenngleich Hoffnung gegeben ist, denn St. Marein-Lorenzen ist vom 7. Platz nur vier Zähler entfernt. Als Trainer bzw. sportlicher Leiter wurden nun mit Martin Ablasser und Martin Hödl zwei interimistische, erfahrene Leute eingesetzt. Schon am kommenden Samstag geht es um Alles, kommt doch der Tabellennachbar aus Turnau zum Kräftemessen angerauscht.

Interims-Coach Martin Ablasser

Man verabschiedet sich von den sportlich Verantwortlichen

Seit kurzen weht beim SV St. Marein-Lorenzen ein frischer Wind im Kampfmannschafts-Bereich. Nach den zuletzt doch enttäuschenden Leistungen und Ergebnissen hat man sich dazu entschlossen einen neuen Weg einzuschlagen. Man bedankt sich an dieser Stelle beim scheidenden Team um den sportlichen Leiter Richard Massenbichler, KM1-Trainer Christian Kandlbauer und KM1-Co-Trainer Michael Krebs für ihre geleistete Arbeit in den letzten Jahren und wünschen ihnen alles Gute für ihre Zukunft. Ein Trio springt nun in die Presche

Interims-Headcoach der KM1 für die nächsten 6 Wochen ist Martin Ablasser, der seit Jahren hervorragende Arbeit im Nachwuchs-Bereich leistet und bereits Erfahrung als Kampfmannschaftstrainer hat. Bereits die erste Trainingseinheit zeigte dass die Mannschaft mit neuem Elan und voll motiviert das Unterfangen Klassenerhalt in Angriff genommen hat und sich der neue Coach durch seine kommunikative Art auch mit dem KM2-Trainer Raphael Silly sehr gut ergänzt. Als interimistischer sportlicher Leiter für die nächsten 6 Wochen fungiert Martin Hödl, der dadurch zu seinen Wurzeln im Funktionärswesen zurückkehrt. Er setzt vor allem Wert auf Teamwork, Effizienz und gute Kommunikation und will den bereits im Nachwuchs-Bereich sehr erfolgreich umgesetzten Weg auch im KM-Bereich vorantreiben. Fotocredit: SV St. Marein-Lorenzen by: Roo

