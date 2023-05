Auswärtsieg von St.Marein - Stengl mit Goldtor !

Details Sonntag, 28. Mai 2023 21:08

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der Reserve von TuS Krieglach und St. Marein-Lorenzen, die mit 1:2 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel im Herbst hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 3:3 ausgegangen. 150 Zuschauer erlebten ein spannendes und unterhaltsames Spiel.

Hallo und herzlich willkommen zu diesem spannenden Spiel. Heute trifft der Tabellenplatz 6 TUS Krieglach auf den Tabellenplatz 8, den SV ST Marein Lorenzen Pepe, Ticker-Reporter

150 Zuschauer sahen, wie Felix Urank in der fünften Minute das 1:0 für St. Marein markierte. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Lukas Heribert Hirschler den Ausgleich (11.). Nach 19 Minuten Minuten folgte ein Schreckmoment für die Gastgeber.

Towart Marcel Innthaler muss aufgrund einer Verletzung ausgewechselt werden Pepe, Ticker-Reporter

Für ihn kam Philip Sommer ins Tor und der zeigte in den letzten Minuten der ersten Halbzeit, dass er eine absolut würdige Vertretung ist. Am Zwischenstand änderte sich trotz Chancen auf beiden Seiten weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Entscheidung in der 66.Minute

Stephan Stengl beförderte das Leder zum 2:1 von SV St. Marein/St. Lorenzen in die Maschen (66.). Am Schluss schlug St. Marein-Lorenzen die Heimmanschaft aus Krieglach mit 2:1.

So steht es um die beiden Teams

Die TuS Krieglach Reserve befindet sich mit 24 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte man allerdings deutlich. Insgesamt nur drei Zähler weist das Heimteam in diesem Ranking aktuell auf.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert St. Marein im unteren Mittelfeld des Tableaus. Die Gäste bessern ihre Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt sechs Siege, fünf Unentschieden und neun Pleiten. In den letzten fünf Partien rief SV St. Marein Lorenzen konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte. Mit dem Abstieg hat man nichts mehr zutun.

Am Sonntag muss Krieglach II bei SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck ran, zeitgleich wird St. Marein-Lorenzen von UFC HöZe Mariazell in Empfang genommen.

Gebietsliga Mürz: EKRO TuS Krieglach II – SV St. Marein/St. Lorenzen, 1:2 (1:1)

66 Stephan Stengl 1:2

11 Lukas Heribert Hirschler 1:1

5 Felix Urank 0:1

Aufstellungen: EKRO Tus Krieglach II: Marcel Innthaler - Christian Bachhofer, Harald Leitner, Nico Manuel Sterlinger, Nico Fischer - Florian Zenz, Nino Fabio Wagner, Lukas Heribert Hirschler (K) - Fabian Sommer, Fabian Putz, Lucas Hofbauer



Ersatzspieler: Philip Sommer, Jan Schmied, Andreas Täubl, Raphael-Valentin Paar, Luca Sebastian Zilavec



Trainer: Robert Hofbauer

St. Marein-Lorenzen: Simon Facco - David Wöls, Moritz Breitler, Nico Krebs, Fabio Rust - Peter Goldgruber, Stephan Stengl, Gramos Bahtiri, Felix Urank, Paul Schabereiter - Dominik Baumann (K)



Ersatzspieler: Florian Baumgartner, Lukas Geissler, Vukasin Petrovic, Patrick Rainer



Trainer: Martin Ablasser Bericht Florian Kober

