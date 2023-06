Pleite gegen Mauterm: Turnau muss als Drittletzter in die Relegation

Details Montag, 12. Juni 2023 22:24

SV Turnau und SVU Raiffeisen Mautern lieferten sich zum Ende der Saison ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Ausgangslage sprach für SVU Mautern, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte der Gast das heimische Publikum beglückt und mit 4:2 gewonnen. Turnau muss damit als Drittletzter in die Relegation, wo man auf Tragöss trifft.

Turnau trifft

Für das erste Tor sorgte Daniel Wenzel. In der 23. Minute traf der Spieler von Turnau ins Schwarze. Markus Neuhold war es, der in der 35. Minute das Spielgerät im Tor des Gastgebers unterbrachte. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Lukas Schiester das 2:1 zugunsten von Mautern (41.). Ein Tor auf Seiten von SVU Raiffeisen Mautern machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Das 3:1 ließ SVU Mautern zum dritten Mal im Match jubeln (74.). Der Unparteiische tadelte Aaron Turker von Mautern und warf ihn mit glatt Rot vom Platz (84.). Für numerische Gleichheit sorgte schließlich die Ampelkarte von Roland Hirtner von SV Turnau in der 89. Minute. Kurz vor Ultimo war noch Lorenz Achatz zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Turnau verantwortlich (90.). Zum Schluss feierte SVU Raiffeisen Mautern einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Turnau.

Schlechteste Defensive

Mit 67 Gegentreffern stellte Turnau die schlechteste Defensive der Liga. SV Turnau hat den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Nach einer schwachen Saison stellt Turnau nun zumindest die Relegation sicher. Die Saisonausbeute von SV Turnau ist mager: Die Bilanz setzt sich aus fünf Erfolgen, fünf Remis und zwölf Pleiten zusammen.

Weder Fisch noch Fleisch: SVU Mautern schließt das Fußballjahr auf Rang fünf ab. Die Abwehr von Mautern war in dieser Saison mitunter ein Torso, was die insgesamt 52 Gegentreffer untermauern. Zum Saisonabschluss kommt SVU Raiffeisen Mautern auf neun Siege, vier Unentschieden und neun Niederlagen. Mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen machte SVU Mautern deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

Stimme zum Spiel:

Christoph Feiel (Sektionsleiter Mautern): "Es war ein sehr kampfbetontes Spiel. Wir waren vor dem Tor effizienter und Turnau hat etliche 100 prozentige Chance vergeben. Jetzt heißt es erstmal gut erholen und dann gut in die Vorbereitung für die neue Saison starten."

Gebietsliga Mürz: SV Turnau – SVU Raiffeisen Mautern, 2:3 (1:2)

90 Lorenz Achatz 2:3

74 Patrick Kurt Hoelzl 1:3

41 Lukas Schiester 1:2

35 Markus Neuhold 1:1

23 Daniel Wenzel 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei