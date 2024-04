SV Turnau schießt SV Oberaich aus eigenem Stadion

Details Montag, 01. April 2024 18:45

SV Turnau erteilte SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für Turnau. SV Turnau setzte sich standesgemäß gegen SV Oberaich durch. Turnau hatte im Hinspiel mit 2:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Blitzstart der Turnauer

Der Ligaprimus erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Lorenz Achatz traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Michael Dotter erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 17 Minuten auf 2:0. Mit dem 3:0 von Achatz für SV Turnau war das Spiel eigentlich schon entschieden (26.). Mit dem 4:0 durch Daniel Wenzel schien die Partie bereits in der 37. Minute mit Turnau einen sicheren Sieger zu haben. Nach dem souveränen Auftreten von SV Turnau überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Klare Angelegenheit

Turnau baute die Führung aus, indem David Kotzegger zwei Treffer nachlegte (61./73.). In der Schlussphase gelang Christian Priedler noch der Ehrentreffer für Oberaich (84.). Mit dem Spielende fuhr Turnau einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für das Heimteam klar, dass gegen SV Turnau heute kein Kraut gewachsen war.

SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von SV Oberaich immens. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Oberaich liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 37 Gegentreffer fing. SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Oberaich insgesamt auch nur drei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nur einmal ging Oberaich in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Die errungenen drei Zähler gingen für SV Turnau einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Turnau präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 37 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SV Turnau. Neun Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Turnau. Seit sieben Begegnungen hat Turnau das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nächster Prüfstein für SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck ist SV Breitenau (Samstag, 17:00 Uhr). SV Turnau misst sich am selben Tag mit SC Gußwerk (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Roland Hirtner (Trainer Turnau): "Wir hatten den Gegner von Anfang an unter Kontrolle, sie konnten uns nie wirklich gefährden. Dadurch genügte eine nicht so gute Mannschaftsleistung zu einem 6:1-Auswärtssieg. Mit mehr Entschlossenheit meiner Mannschaft hätte das Spiel viel höher ausgehen können. Nichts destotrotz ist die Momentaufnahme der Tabellenführung ein schönes Gefühl, da ganz Turnau 22 Jahre darauf warten musste."

Aufstellungen:

SV Oberaich Stadtwerke Bruck: Tarkan Zekovic - Mario Rossmann (K), Albert Zariqi, Christian Priedler, Hanan Sacirovic, Daniel Kindermann - Manuel Ramljak, Anis Omerovic, Cristian-Florin Tica, Alexander Schlagbauer - Semir Masovic



Ersatzspieler: Robert Eichberger, Marco Rossmann, Muhamed Halilovic, Nebojsa Blagojevic



Trainer: Andreas Gingl

Turnau: Stefan Krautinger - Kevin Baumgartner, Michael Dotter (K), Maximilian Trois, Jonas Gassner - David Kotzegger, Daniel Wenzel, Anfilofie Liubimirescu, Manuel Weissenbacher - Lorenz Achatz, Michael Wöls



Ersatzspieler: Denis Boboi, Jakob Illmaier, Sebastian Weißenbacher, Niklas Gassner, Roland Hirtner



Trainer: Roland Hirtner

