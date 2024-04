Leobener Kantersieg gegen SV Traboch, Nullnummer bei Turnau gegen Gußwerk

Details Montag, 08. April 2024 22:10

Die Zweitvertretung von Leoben erteilte SV Traboch eine Lehrstunde und gewann mit 6:1. DSV Leoben II setzte sich standesgemäß gegen SV Traboch durch. Im Hinspiel hatte Leoben II keinerlei Probleme mit SV Traboch gehabt und einen 7:1-Erfolg verbucht. Turnau kam gegen Gußwerk nicht über ein 0:0 hinaus.

Starke Leobener

Die Leobener beginnen stark und es sollte nicht lange dauern, ehe man in Führun geht. Noah Leitold brachte sein Team in der 24. Minute nach vorn. In der 39. Minute erhöhte Danny Krause auf 2:0 für DSV Leoben II - schöne Aktion von Elias Drabli, der die Vorarbeit leistete. Kurz vor der Pause traf Felix Gotthart per Kopf für den Tabellenprimus (43.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Krause seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Leoben II hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Traboch mit Anschlusstreffer

Die zweite Halbzeit begann mit noch einmal mutig auftretenden Trabochern. Nico Schickhofer erzielte in der 54. Minute den Ehrentreffer für SV Traboch. Die Leobener machen aber schon kurz darauf kurzen Prozess mit den Trabochern. Für den nächsten Erfolgsmoment von DSV Leoben II sorgte Leitold (73.), ehe Dominik Frank das 6:1 markierte (89.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhren die Gäste einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Mit nur sechs Zählern auf der Habenseite ziert SV Traboch das Tabellenende der Gebietsliga Mürz. Mit erschreckenden 49 Gegentoren stellt das Heimteam die schlechteste Abwehr der Liga. SV Traboch musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Traboch insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Die errungenen drei Zähler gingen für Leoben II einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Der Defensivverbund von DSV Leoben II ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst zwölf kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Zehn Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von DSV Leoben II.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von SV Traboch. Nach der Niederlage gegen Leoben II ist SV Traboch aktuell das defensivschwächste Team der Gebietsliga Mürz. SV Traboch steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während DSV Leoben II mit aktuell 30 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Nächster Prüfstein für SV Traboch ist SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck (Samstag, 14:00 Uhr). Leoben II misst sich am selben Tag mit UFC HöZe Mariazell (16:00 Uhr).

Rene Lerch (Trainer Leoben II): "Natürlich muss man mit so einem klaren Sieg zufrieden sein. Am Ende hätten wir vielleicht sogar noch höher gewinnen können. Der Sieg war die richtige Reaktion auf die beiden Niederlagen zuletzt."

Nullnummer zwischen Turnau und Gußwerk

Während Leoben klar gewann, stolperte Turnau gegen Gußwerk. Es gab nur beim 0:0-Unentschieden nur einen Punkt für die Mannschaft von Roland Hirtner. "Im Grossen und Ganzen geht die Punkteteilung in Ordnung. Die Gußwerker haben sich diesen Punkt mit einer leidenschaftlichen Leistung verdient. Wir haben unsere Stärken nicht ganz auf den Platz gebracht. Ich bin trotzdem zufrieden mit dem Punkt." Die ersten drei Teams der Tabelle sind damit nur durch zwei Punkte voneinander getrennt. Der Titelkampf könnte also noch mehr als heiß werden.

Gebietsliga Mürz: SV Traboch – DSV Leoben II, 1:6 (0:4)

89 Dominik Frank 1:6

73 Noah Leitold 1:5

54 Nico Schickhofer 1:4

45 Danny Krause 0:4

43 Felix Gotthart 0:3

39 Danny Krause 0:2

24 Noah Leitold 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.