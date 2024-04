Achatz-Gala bei SV Turnaus Sieg bei SVU Mautern

Details Montag, 15. April 2024 07:50

SV Turnau setzte sich standesgemäß gegen SVU Raiffeisen Mautern mit 3:0 durch. Damit wurde Turnau der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel gegen SVU Mautern hatte SV Turnau für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert.

Schnelle Führung

Die Turnauer finden gleich gut ins Spiel. Lorenz Achatz brachte Mautern in der 15. Minute ins Hintertreffen. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was allerdings vorerst trotz der einen oder anderen guten Chance nicht gelingt. Zur Pause hatte Turnau eine hauchdünne Führung inne.

Turnau legt nach

Das sollte sich im zweiten Durchgang ändern. Achatz glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die Gäste (50./82.). Gleich nach Wiederbeginn macht er das 2:0, dann - als die Mauterner alles in die Schlacht werfen und auch Möglichkeiten zum Ausgleich vorfinden - ein zweites Mal in der Schlussphase. In der 53. Minute schickte der Schiedsrichter Manuel Schmid von SVU Raiffeisen Mautern mit Rot vom Platz. Ein starker Auftritt ermöglichte SV Turnau am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SVU Mautern.

Mautern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam führt mit 16 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Insbesondere an vorderster Front kommt SVU Mautern nicht zur Entfaltung, sodass nur 18 erzielte Treffer auf das Konto von SVU Raiffeisen Mautern gehen. Mautern verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und sieben Niederlagen.

Turnau setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Die Offensive von SV Turnau in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SVU Raiffeisen Mautern war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 40-mal schlugen die Angreifer von Turnau in dieser Spielzeit zu. Die Saison von SV Turnau verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Seit neun Begegnungen hat Turnau das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am Samstag muss SVU Mautern bei SC Parschlug ran, zeitgleich wird SV Turnau von SV Breitenau in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Roland Hirtner (Trainer Turnau): "Wir haben das Spiel von Anfang an unter Kontrolle gehabt. Haben uns aber selber das Leben schwer gemacht weil wir die Chancen nicht genutzt haben. In der 2.Halbzeit nach dem 2:0 für uns und der roten Karte für Mautern haben wir komplett den Faden verloren und hatten Glück, dass wir kein Gegentor kassiert haben. Mit dem 3:0 war aber dann Gott sei Dank das Spiel entschieden. Den Temperaturen geschuldet war es heute halt maue Fussballkost. Aber 3 Punkte nehmen wir gerne mit. Nächste Woche in der Breitenau wissen wir wo die Reise hingeht diese Saison. Ich freu mich drauf."

Aufstellungen:

SVU Raiffeisen Mautern: Sascha Hubmann, Lukas Schiester, Matthias Lukas Berger, Aaron Turker, David Neumeister, Dietmar Hopf, Christoph Feiel, Elias Zötsch, Manuel Schmid, Patrick Kurt Hölzl (K), Markus Neuhold



Ersatzspieler: Günter Langreiter, Pascal-Hannes Thiele



Trainer: Ernst Lercher

Turnau: Stefan Krautinger - Jakob Illmaier, Kevin Baumgartner, Maximilian Trois, Jonas Gassner - David Kotzegger, Daniel Wenzel (K), Anfilofie Liubimirescu, Sebastian Weißenbacher, Manuel Weissenbacher - Lorenz Achatz



Ersatzspieler: Gregor Wenzel, Andreas Eder, Niklas Gassner, Roland Hirtner



Trainer: Roland Hirtner

Gebietsliga Mürz: SVU Raiffeisen Mautern – SV Turnau, 0:3 (0:1)

82 Lorenz Achatz 0:3

50 Lorenz Achatz 0:2

15 Lorenz Achatz 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.