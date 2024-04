SV Turnau erleidet mit Pleite gegen SV Breitenau Rückschlag im Titelkampf

Details Montag, 22. April 2024 09:00

SV Breitenau errang am Samstag einen 1:0-Sieg über SV Turnau. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Breitenau war beim 2:0 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen. Turnau erleidet damit eine herben Rückschlag im Titelkampf. Als Dritter fehlen auf den Zweiten Breitenau drei Punkte, auf Tabellenführer Leoben sogar fünf.

Turnau tut sich schwer

"Die ersten 20 Minuten taten wir uns schwer, da ich doch 5 Stammspieler nicht zur Verfügung hatte", sagt Turnau-Coach Roland Hirtner in Folge der knappen Niederlage seines Teams gegen SV Breitenau. "Nichts destotrotz waren wir ab Minute 20 gut im Spiel, obwohl der Wind eine entscheidende Rolle spielte. In der 2. Halbzeit waren wir unter Dauerbedrängnis, konnten aber trotz ständigen Gegenwind alles sehr gut wegverteidigen", so der Trainer weiter.

Breitenau stärker

In Minute 70 hatten die Turnauer die große Chance, in Führung zu gehen, konnten sie aber nicht nutzen. Als alle im Stadion mit einem Unentschieden rechneten, pfiff zeigte der Schiedsrichter in der Nachspielzeit auf den Elfmeterpunkt. "Äußerst fragwürdig", so der Turnau-Trainer. "Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg von Breitenau schon in Ordnung, die Umstände waren aber bitter. Großes Lob an meine Mannschaft, die alles perfekt umsetzte und einen sehr starken Gegner einen erbitterten Kampf bis zur letzten Minute lieferte. Trotz Niederlage bin ich sehr zufrieden mit der Leistung und blicke positiv in die Zukunft."

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich das Heimteam beim Sieg gegen SV Turnau verlassen, und auch tabellarisch sieht es für SV Breitenau weiter verheißungsvoll aus. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Breitenau ist die funktionierende Defensive, die erst 15 Gegentreffer hinnehmen musste. SV Breitenau knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Breitenau elf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. SV Breitenau scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

In der Tabelle liegt Turnau nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SV Turnau bisher zehn Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Am nächsten Samstag reist Breitenau zu SVU Raiffeisen Mautern, zeitgleich empfängt Turnau SV Traboch.

Aufstellungen:

Breitenau: Emanuel Breidler - Marco - Andre Schinnerl, Bernhard Ebner, Dominik Kalb, Andreas Trois, Stefan Kornthaler - Christian Huber, David Harrer (K), Harald Eder - Daniel Thonhofer, Aldemir Amet Pelevan



Ersatzspieler: Dominik David Schmitz, Johannes Huber, Astrit Krasniqi, Simon Lang, Lukas Enzinger, Patrick Mannsbart



Trainer: Jürgen Steindl

Turnau: Stefan Krautinger - Jakob Illmaier, Kevin Baumgartner, Maximilian Trois, Jonas Gassner - David Kotzegger, Daniel Wenzel (K), Anfilofie Liubimirescu, Sebastian Weißenbacher, Andreas Eder - Lorenz Achatz



Ersatzspieler: Johann Schrittwieser, Sebastian-Constantin Rotariu, Niklas Gassner, Roland Hirtner



Trainer: Roland Hirtner

Gebietsliga Mürz: SV Breitenau – SV Turnau, 1:0 (0:0)

94 Christian Huber 1:0

