SC Parschlug bezwingt SVU Mautern dank Strebinger-Doppelpack

Details Montag, 22. April 2024 13:22

Für SVU Mautern gab es in der Partie gegen SC Parschlug, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Parschlug die Nase vorn. Das Hinspiel hatte Mautern mit 1:0 knapp für sich entschieden.

Parschlug geht in Führung

Die Parschluger geben von Beginn an Gas und setzen den Gegner unter Druck. Darko Preloznik brachte sein Team in der 27. Minute per Kopf nach vorn. Rene Strebinger erhöhte den Vorsprung von SC Parschlug nach 30 Minuten auf 2:0. Die Hintermannschaft von SVU Raiffeisen Mautern ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Einmal zapppelte das Leder aber doch noch einmal im Netz, der Schiedsrichter endscheidet aber auf Abseits.

Mautern riskiert

Mit dem 3:0 durch Strebinger schien die Partie bereits in der 48. Minute mit Parschlug einen sicheren Sieger zu haben. Damit ist wohl endgültig alles klar. Aber Mautern kann kurz darauf verkürzen. Christoph Feiel schoss die Kugel zum 1:3 für SVU Mautern über die Linie (52.). Wird es noch einmal spannend? Die Gäste werfen alles nach vorne, doch mit dem Schlusspfiff durch Referee Franz Freismuth gewann SC Parschlug gegen Mautern.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Parschlug im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den Gastgeber zu besiegen.

SVU Raiffeisen Mautern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast führt mit 16 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Insbesondere an vorderster Front kommt Mautern nicht zur Entfaltung, sodass nur 19 erzielte Treffer auf das Konto von SVU Mautern gehen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass SVU Raiffeisen Mautern in dieser Zeit nur einmal gewann.

SC Parschlug bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und sieben Pleiten. Fünf Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat SVU Mautern derzeit auf dem Konto.

Das nächste Spiel von Parschlug findet in zwei Wochen statt, wenn man am 04.05.2024 die Zweitvertretung von DSV Leoben empfängt. Mautern hat nächste Woche SV Breitenau zu Gast.

Stimme zum Spiel:

Marco Mitterböck (Sektionsleiter Parschlug): "Wir wollten uns unbedingt für das Hinspiel im Herbst revanchieren, als wir trotz zahlreicher Großchancen als Verlierer vom Platz gelungen sind. Das haben wir geschafft, wobei das Match vor allem nach dem dritten Parschluger Treffer phasenweise zerfahren war. Uns ist es leider nicht immer gelungen, Ruhe in den Spielaufbau zu bekommen, daran müssen wir weiter arbeiten. Letztlich zählen im Kampf um den Klassenerhalt aber drei Punkte, die haben wir geholt und unseren Erfolgslauf damit fortgesetzt. Ein großes Lob an unser Team! Dennoch möchte ich Mautern ein Kompliment aussprechen, das mit nur elf Spielern - darunter auch reaktivierte Akteure - stark dagegengehalten hat." Aufstellungen: Parschlug: Rene Tratsch (K) - Tobias Eppich, Cosmin-Catalin Radu, Nico Krebs, Werner Steindl, Branimir Glavas - Martin Wagner, Darko Preloznik, Kevin Strebinger - Dragan Jurisic, Rene Strebinger



Ersatzspieler: Simon Hierzberger, Anto Colic, Matthias Fellner, Lukas Walchhütter, Sebastian Hierzberger, Fabian Schlegl



Trainer: Michael Krebs SVU Raiffeisen Mautern: Markus Spitzer, Günter Langreiter, Matthias Lukas Berger, Aaron Turker, David Neumeister, Armin Hussauf, Dietmar Hopf, Christoph Feiel, Sascha Hubmann, Patrick Kurt Hölzl (K), Markus Neuhold



Ersatzspieler:



Trainer: Ernst Lercher

Gebietsliga Mürz: SC Parschlug – SVU Raiffeisen Mautern, 3:1 (2:0)

52 Christoph Feiel 3:1

48 Rene Strebinger 3:0

30 Rene Strebinger 2:0

27 Darko Preloznik 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.