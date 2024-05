Spannendes Duell in der Gebietsliga Mürz endet mit Auswärtssieg für SC Parschlug

Details Samstag, 11. Mai 2024 20:17

Im Rahmen der 18. Runde der Gebietsliga Mürz lieferten sich der SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck und der SC Parschlug ein packendes Match, das die Gäste mit einem knappen 2:1 für sich entschieden. Trotz eines frühen Rückstands fand Parschlug zurück ins Spiel und drehte durch entscheidende Tore die Partie zu ihren Gunsten. Der Kampf um die Punkte war geprägt von Spannung und Dramatik bis in die letzten Minuten der Nachspielzeit.

Frühe Führung und rasche Antwort

Die Gastgeber, SV Oberaich, starteten energisch in die Partie und setzten die Gäste aus Parschlug von Beginn an unter Druck. Diese Strategie zahlte sich aus, als Christian-Florin Tica in der 18. Minute den Führungstreffer erzielte. Die Freude der Heimmannschaft währte jedoch nicht lange, denn SC Parschlug zeigte sich unbeeindruckt und spielte weiter mutig nach vorne. Ihre Bemühungen wurden in der 34. Minute belohnt, als nach einer Ecke von Dragan Jurisic, Cosmin Radu den Ausgleich erzielte, was den Spielstand auf 1:1 stellte.

Zweite Halbzeit bringt die Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, als Kevin Strebinger direkt nach dem Wiederanpfiff für SC Parschlug traf und seine Mannschaft mit 2:1 in Führung brachte. Dieses Tor gab den Gästen sichtlich Auftrieb, und sie spielten fortan mit mehr Selbstvertrauen. SV Oberaich versuchte alles, um den Ausgleich zu erzielen, und kam in der 58. Minute zu einer hervorragenden Chance, die jedoch knapp das Ziel verfehlte.

Trotz weiterer Bemühungen von Oberaich, den Druck zu erhöhen und Chancen zu kreieren, hielt die Defensive von Parschlug stand. SC Parschlug, unterstützt durch strategische Wechsel, verwaltete den Vorsprung bis in die letzten Minuten des Spiels. Die Heimmannschaft drängte auf den Ausgleich und erhielt in der Nachspielzeit mehrere Ecken, konnte jedoch den Ball nicht im Netz unterbringen. Auch die intensiven letzten Angriffe in den vier Minuten der Nachspielzeit führten nicht zum Erfolg für SV Oberaich.

Als der Schlusspfiff ertönte, stand es 2:1 für SC Parschlug, die somit wichtige drei Punkte auswärts sicherten. SV Oberaich zeigte eine kämpferische Leistung, musste sich jedoch mit der knappen Niederlage abfinden. Dieses Spiel war ein weiteres Beispiel für die Spannung und den Wettbewerb, den die Gebietsliga Mürz zu bieten hat, und unterstreicht die Unberechenbarkeit in dieser Liga. SC Parschlug konnte mit diesem Sieg ihre Position in der Tabelle verbessern, während SV Oberaich weiter um jeden Punkt kämpfen muss.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Robert Zivkovic erstellt.

