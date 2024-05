SC Parschlug dominiert mit einem beeindruckenden 10:0 gegen SC Gußwerk

Details Samstag, 18. Mai 2024 20:45

Im Rahmen der 19. Runde der Gebietsliga Mürz erlebte das Birkenstadion eine wahre Torflut, als der SC Parschlug den SC Gußwerk mit einem überwältigenden 10:0 besiegte. Bereits in der ersten Hälfte legte Parschlug einen fulminanten Grundstein für den Sieg und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkommen, wer das Spielfeld als Sieger verlassen würde.

Erste Halbzeit: Parschlug setzt ein klares Statement

Die Gastgeber eröffneten das Torfestival bereits in der 6. Minute. Kevin Strebinger nutzte eine Ecke perfekt aus und beförderte den Ball spektakulär ins Kreuzeck. Die Dominanz von Parschlug setzte sich ununterbrochen fort. Dragan Jurisic und Tobias Eppich erweiterten mit ihren Toren in der 16. und 20. Minute auf 3:0. Ein unglückliches Eigentor von Gußwerk in der 23. Minute verschlimmerte die Situation für die Gäste weiter. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 41. Minute, erhöhte Darko Preloznik auf 5:0, was die überlegene Spielweise von SC Parschlug in der ersten Hälfte unterstrich.

Zweite Halbzeit: Die Tore hören nicht auf

Nach der Pause machte Parschlug genau dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Anto Colic, der zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, zeigte sich sofort präsent und markierte mit einem Traumtor in der 46. Minute das 6:0. Die brillante Kombination zwischen Dragan Jurisic und Darko Preloznik, die schließlich von Jurisic vollendet wurde, brachte in der 53. Minute das 7:0. Nur sieben Minuten später setzte Darko Preloznik nach einem Eckball zum 8:0 nach, indem er den Ball mit dem Kopf ins Netz beförderte. Rene Strebinger trug sich in der 71. Minute zum 9:0 in die Liste ein. Darko Preloznik stellte mit einem weiteren Treffer den Endstand von 10:0 her.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Robert Zivkovic erstellt.

