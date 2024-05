SV Turnau triumphiert über TuS Krieglach II mit 4:1

Details Montag, 20. Mai 2024 07:18

In einer aufregenden Partie der 19. Runde der Gebietsliga Mürz konnte SV Turnau einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen TuS Krieglach II einfahren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit kam in der zweiten Hälfte Schwung ins Spiel, wobei besonders Lorenz Achatz und Daniel Wenzel für Turnau glänzten.

Startphase ohne große Highlights

Das Spiel begann ruhig, mit beiden Teams, die vorsichtig agierten. Die erste Halbzeit verstrich größtenteils ohne nennenswerte Höhepunkte, abgesehen von einigen guten Chancen für SV Turnau in Form eines Aluminiumtreffers und einer Klärung auf der Linie gegen Ende. Trotz einiger Versuche blieb das Netz für beide Seiten unberührt, und die Teams gingen mit einem 0:0 in die Pause.

Turnau nimmt Fahrt auf

Nach der Halbzeitpause nahm das Spiel an Intensität zu. SV Turnau brach den Bann in der 53. Minute, als Lorenz Achatz nach einem Elfmeter die Führung zum 1:0 erzielte. Dieses Tor gab Turnau deutlichen Auftrieb, und nur vier Minuten später verdoppelte Jakob Illmaier die Führung mit einem Kopfball, der das Ergebnis auf 0:2 schraubte.

TuS Krieglach II zeigte jedoch Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 69. Minute erzielte Marc-Andre Burger nach einem Elfmeter den Anschlusstreffer zum 1:2, was die Spannung in der Partie erneut entfachte. Die Hoffnung von Krieglach, das Spiel vielleicht noch zu drehen, wurde jedoch zunichte gemacht, als Daniel Wenzel in der 87. Minute den alten Abstand wiederherstellte, indem er das 1:3 aus Sicht der Gastgeber markierte.

Als ob das nicht genug wäre, setzte Lorenz Achatz in der 90. Minute noch einen drauf und schnürte seinen Doppelpack, der das Endergebnis auf 1:4 festlegte. Diese späten Tore sorgten dafür, dass SV Turnau den Sieg entspannt nach Hause fahren konnte.

Das Spiel endete schließlich nach einer Nachspielzeit von vier Minuten mit einem klaren Sieg für die Gäste aus Turnau, die ihre Dominanz in der zweiten Halbzeit unter Beweis stellten und wichtige drei Punkte sammelten. TuS Krieglach II hingegen muss diese Niederlage schnell abhaken und sich auf die kommenden Spiele konzentrieren.

Die Fans beider Teams erlebten eine zweite Halbzeit voller Action und Tore, die nach einer eher ereignislosen ersten Hälfte für jede Menge Gesprächsstoff sorgte. Während Turnau seine Position in der oberen Tabellenhälfte festigte, bleibt Krieglach in der unteren Hälfte und muss in den nächsten Spielen punkten, um sich zu verbessern.

Stimme zum Spiel:

Roland Hirtner (Trainer Turnau): "Erste Halbzeit war ausgeglichen mit Chancenplus auf unserer Seite. Zweite Halbzeit waren wir besser, gehen verdient mit 2:0 in Führung. Dann hatten wir leider wieder das Problem dass wir abgestellt haben und uns leider an keine Vorgaben gehalten haben. Danach wurde das Spiel nochmal spannend, wir konnten aber Gott sei Dank nochmals zulegen und haben Schlussendlich verdient gewonnen."

Aufstellungen:

EKRO Tus Krieglach II: Philip Sommer, Julian Grießler, Florian Machsteiner, Florian Ramskogler, Marc-Andre Burger, Luca Sebastian Zilavec, Lucas Hofbauer, Tim Gärtner, Timo Dormann, Sebastian Trub, Nico Manuel Sterlinger (K)



Ersatzspieler: Kilian Trub, Lukas Kern, Justin Stieber, Florian Oberer, Philip Brodtrager, Fabio Hofbauer



Trainer: Robert Hofbauer

Turnau: Stefan Krautinger - Denis Boboi, Jakob Illmaier, Maximilian Trois, Jonas Gassner - Gregor Wenzel, David Kotzegger, Daniel Wenzel (K), Sebastian Weißenbacher, Niklas Gassner - Lorenz Achatz



Ersatzspieler: Johann Schrittwieser, Anfilofie Liubimirescu, Andreas Eder, Michael Wöls, Martin Fritz, Roland Hirtner



Trainer: Roland Hirtner

Gebietsliga Mürz: Krieglach II : Turnau - 1:4 (0:0)

92 Lorenz Achatz 1:4

87 Daniel Wenzel 1:3

69 Marc-Andre Burger 1:2

57 Jakob Illmaier 0:2

53 Lorenz Achatz 0:1

