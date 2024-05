20:1! DSV Leoben II demütigt SVU Raiffeisen Mautern

Details Montag, 20. Mai 2024 07:23

Ein Fußballfest der besonderen Art erlebten die Fans von DSV Leoben II, als ihr Team in einem nahezu einseitigen Spiel gegen SVU Raiffeisen Mautern eine wahre Torlawine auslöste. Mit einem unglaublichen Endstand von 20:1 setzte Leoben II ein Ausrufezeichen in der Gebietsliga Mürz. Schon zur Halbzeit führten die Hausherren mit einem beeindruckenden 10:0, und auch in der zweiten Hälfte ließ ihre Dominanz nicht nach.

Überwältigender Start und anhaltende Dominanz

Die Begegnung begann, wie sie enden sollte, mit einem Torfeuerwerk von DSV Leoben II. Bereits in der 13. Minute brach Samuel Magerl den Bann und erzielte das erste Tor. Dieses Tor gab den Ton an für eine Reihe weiterer, wobei Danny Krause im besonderen Maße glänzte. Mit insgesamt fünf Toren, einschließlich des Treffers zum 2:0 in der 16. Minute, war er eine Schlüsselfigur im Angriffsspiel von Leoben II. Dario Koraus trug ebenfalls mit vier Toren zur hohen Führung bei. Bis zur Halbzeit erzielte das Team weitere acht Tore, wobei jeder Treffer die Überlegenheit von Leoben II unterstrich und Mautern kaum Raum zur Entfaltung bot.

Keine Erholung für Mautern in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Torfestival ungebremst fort. Trotz des hohen Rückstands konnte Mautern kurz Hoffnung schöpfen, als Markus Neuhold in der 75. Minute den Ehrentreffer zum 16:1 erzielte. Doch die Antwort von Leoben II ließ nicht lange auf sich warten, und es folgten weitere vier Tore. Edonis Bytyci stach in der Schlussphase besonders hervor und erzielte zwei Tore in nur einer Minute (84. und 85. Minute). Den Schlusspunkt setzte Jonas Richter, der in der 87. Minute das 20. Tor erzielte, was den triumphalen Sieg von DSV Leoben II besiegelte.

Das Spiel endete mit einem historischen 20:1-Sieg für DSV Leoben II, der nicht nur die Fans begeisterte, sondern auch die Überlegenheit des Teams in der Gebietsliga Mürz demonstrierte. Der Sieg zeigt die außergewöhnliche Offensivstärke von Leoben II und wird sicherlich als eines der denkwürdigsten Spiele in die Annalen des Klubs eingehen. SVU Raiffeisen Mautern hingegen muss sich von diesem schweren Schlag erholen und Wege finden, sich in den kommenden Spielen zu verbessern.

Stimme zum Spiel:

Rene Lerch (Trainer Leoben II): "Natürlich muss man mit so einem Sieg zufrieden sein. Bei uns ist heute auch wirklich alles aufgegangen. Die Burschen haben nicht nachgelassen. So kommt dann so ein Ergebnis zustande. Für uns ist wichtig, dass wir Erster werden. Das ist unser erklärtes Ziel. Da nehmen wir das dadurch gewonnene Selbstvertrauen natürlich mit."

Aufstellungen:

DSV Leoben: Oliver Graller-Kettler - Enrique Wild, Dino Skvorc, Mark Schranz (K) - Danny Krause, Noah Leitold, Luca Laber, Samuel Magerl, Felix Gotthart, Ilijan Stojcevic - Dario Koraus



Ersatzspieler: Jannik Vengust, Clinton Osawaru, Jonas Richter, Edonis Bytyci, Assad Mohamad, Dominik Frank



Trainer: Rene Lerch

SVU Raiffeisen Mautern: Markus Spitzer, Günter Langreiter, Matthias Lukas Berger, Aaron Turker, David Neumeister, Sascha Hubmann, Dietmar Hopf, Elias Zötsch, Pascal-Hannes Thiele, Andreas Jansenberger, Markus Neuhold (K)



Ersatzspieler: Daniel Tippler, Manuel Schmid



Trainer: Ernst Lercher

Gebietsliga Mürz: Leoben II : Mautern - 20:1 (10:0)

87 Jonas Richter 20:1

85 Edonis Bytyci 19:1

84 Edonis Bytyci 18:1

81 Danny Krause 17:1

75 Markus Neuhold 16:1

71 Assad Mohamad 16:0

65 Dario Koraus 15:0

63 Dario Koraus 14:0

57 Felix Gotthart 13:0

55 Mark Schranz 12:0

47 Danny Krause 11:0

44 Dario Koraus 10:0

41 Danny Krause 9:0

37 Mark Schranz 8:0

36 Noah Leitold 7:0

33 Danny Krause 6:0

23 Danny Krause 5:0

19 Danny Krause 4:0

17 Dario Koraus 3:0

16 Danny Krause 2:0

13 Samuel Magerl 1:0

