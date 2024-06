DSV Leoben II ist nach 15:0-Kantersieg über SC Gußwerk vorzeitig Meister

Details Samstag, 01. Juni 2024 19:54

Das war das Meisterstück - DSV Leoben II sicherte sich mit einem überwältigenden 15:0 gegen den SC Gußwerk den ersten Platz, und das vorzeitig. Von Anfang an dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen und ließen dem Gegner keine Chance. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Danny Krause und Noah Leitold, die jeweils mehrfach ins Schwarze trafen und maßgeblich zum Sieg beitrugen.

Ein Blitzstart für DSV Leoben II

Schon in der ersten Minute zeigten die Gastgeber ihre Ambitionen, als das Spiel zwischen DSV Leoben II und SC Gußwerk angepfiffen wurde. In der vierten Minute fiel das erste Tor: Felix Gotthart brachte DSV Leoben II mit einem präzisen Schuss in Führung. Diese frühe Führung setzte die Weichen für einen dominanten Auftritt.

Nur sieben Minuten nach dem Führungstreffer erhöhte Mark Schranz in der elften Minute auf 2:0. Das Team von DSV Leoben II drängte weiterhin nach vorne und ließ dem SC Gußwerk keine Verschnaufpause. In der 14. Minute gelang Samuel Magerl das 3:0, und nur zwei Minuten später traf Danny Krause zum 4:0.

Es war der Beginn eines Torfestivals, das die Zuschauer in Staunen versetzte. Innerhalb von nur sechs Minuten, zwischen der 20. und 27. Minute, erzielte DSV Leoben II vier weitere Tore. Noah Leitold traf zweimal in der 20. und 21. Minute zum 5:0 und 6:0. Mark Schranz legte in der 22. Minute zum 7:0 nach, bevor Danny Krause in der 25. Minute sein zweites Tor des Tages zum 8:0 erzielte. Ilijan Stojcevic schloss den Torreigen in der ersten Halbzeit mit seinem Treffer zum 9:0 in der 27. Minute ab. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte Mark Schranz in der 40. Minute den Schlusspunkt der ersten Halbzeit mit dem Tor zum 10:0.

DSV Leoben II setzt Dominanz in der zweiten Halbzeit fort

Auch nach dem Wiederanpfiff zeigte DSV Leoben II keine Anzeichen eines Nachlassens. Ilijan Stojcevic eröffnete die zweite Halbzeit mit seinem zweiten Treffer des Spiels in der 47. Minute zum 11:0. Felix Gotthart setzte seine gute Leistung fort und erhöhte in der 51. Minute auf 12:0. Es schien kein Ende in Sicht zu sein, als Danny Krause in der 61. Minute sein drittes Tor zum 13:0 erzielte.

Der SC Gußwerk war völlig überfordert und konnte dem Angriffswirbel der Gastgeber nichts entgegensetzen. In der 68. Minute traf Danny Krause erneut und markierte mit seinem vierten Tor des Tages das 14:0. Den Schlusspunkt setzte Noah Leitold, der in der 75. Minute das 15:0 erzielte und damit seinen Hattrick perfekt machte.

Das Spiel endete schließlich mit einem deutlichen 15:0-Sieg für DSV Leoben II. Dieses beeindruckende Ergebnis unterstreicht die Dominanz der Gastgeber und die Schwierigkeiten, mit denen der SC Gußwerk in dieser Partie zu kämpfen hatte. DSV Leoben II zeigte eine herausragende Teamleistung und bewies eindrucksvoll, warum sie in dieser Saison eine ernstzunehmende Kraft in der Gebietsliga Mürz sind.

Stimme zum Spiel:

Rene Lerch (Trainer Leoben): "Wir freuen uns natürlich über den Sieg und noch mehr darüber, dass wir das heute klargemacht haben. Jetzt heißt es die Saison gut zu Ende zu spielen und sich auf die neue Saison und die neue Liga vorzubereiten."

Aufstellungen:

DSV Leoben: Oliver Graller-Kettler - Elias Drabli, Mark Schranz (K), Denis Zec - Danny Krause, Noah Leitold, Luca Laber, Samuel Magerl, Felix Gotthart, Ilijan Stojcevic - Tobias Holzer



Ersatzspieler: Jannik Vengust, Clinton Osawaru, Felix Urank, Jonas Richter, Edonis Bytyci, Dario Koraus



Trainer: Rene Lerch

SC Gußwerk: Dominic Luckinger - Luca Goldgruber, Matthias Fuchs, Lukas Pfandl, Marvin Steiner, Lorenz Goldgruber - Bernhard Rappel, Manuel Lechner (K), Marcel Haas, Matthias Leodolter - Mathias Mandl



Ersatzspieler: Michael Schweiger



Trainer: Gerald Waxenegger

Gebietsliga Mürz: Leoben II : Gußwerk - 15:0 (10:0)

75 Noah Leitold 15:0

68 Danny Krause 14:0

61 Danny Krause 13:0

51 Felix Gotthart 12:0

47 Ilijan Stojcevic 11:0

40 Mark Schranz 10:0

27 Ilijan Stojcevic 9:0

25 Danny Krause 8:0

22 Mark Schranz 7:0

21 Noah Leitold 6:0

20 Noah Leitold 5:0

16 Danny Krause 4:0

14 Samuel Magerl 3:0

11 Mark Schranz 2:0

4 Felix Gotthart 1:0

