SV Breitenau dreht Krimi gegen SC Parschlug

Der SV Breitenau setzte sich in einem packenden Spiel der 21. Runde der Gebietsliga Mürz gegen den SC Parschlug mit 2:1 durch. Trotz eines frühen Führungstreffers der Heimmannschaft gelang es den Gästen, das Spiel in der zweiten Halbzeit zu drehen und drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf zu sichern. Matchwinner war dabei David Harrer, der den entscheidenden Treffer in der 76. Minute erzielte.

Frühe Führung für Parschlug

Das Spiel begann vielversprechend für den SC Parschlug, als Michael Schober bereits in der 7. Minute das 1:0 erzielte. Ein schneller Angriff der Parschluger über die rechte Seite wurde von Schober gekonnt abgeschlossen. Dieses Tor schien den Gastgebern Sicherheit zu geben, und sie kontrollierten in der Anfangsphase das Spielgeschehen.

In den darauffolgenden Minuten zeigte der SV Breitenau jedoch, warum sie zu den Aufstiegsfavoriten gehören. Trotz der Führung von Parschlug ließen sich die Gäste nicht entmutigen und kreierten zahlreiche Chancen. Doch die Parschluger Defensive, angeführt von Torwart Simon Hierzberger, konnte die Angriffe zunächst erfolgreich abwehren. Besonders auffällig war eine Szene in der 28. Minute, als die Breitenauer viele Chancen ungenutzt ließen.

Breitenau dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit einem energischen SV Breitenau, der sichtlich entschlossen war, den Rückstand wettzumachen. In der 58. Minute hatte David Harrer eine große Chance, als er die Kreuzecke anvisierte, doch Parschlugs Torwart Hierzberger konnte den Schuss glänzend parieren. Dies sollte jedoch nur ein Vorgeschmack auf das Kommende sein.

In der 66. Minute bekam Breitenau einen Freistoß in der Nähe des 16-Meter-Raums zugesprochen. Die darauf folgende Standardsituation führte zu einer brenzligen Situation für Parschlug. Nur eine Minute später, in der 67. Minute, erzielte Dominik Kalb nach einer gekonnten Kombination den Ausgleich zum 1:1. Dieser Treffer gab den Gästen zusätzlichen Auftrieb.

Der SC Parschlug versuchte, das Spiel wieder in die eigene Hand zu nehmen, doch ein Fehler des Torhüters Hierzberger brachte die Entscheidung zugunsten der Breitenauer. In der 76. Minute nutzte David Harrer diese Gelegenheit eiskalt aus und schob zum 2:1 für den SV Breitenau ein. Die Gäste hatten das Spiel gedreht und waren nun darauf bedacht, die Führung zu verteidigen.

In den letzten Minuten des Spiels, inklusive der vierminütigen Nachspielzeit, versuchte Parschlug alles, um noch den Ausgleich zu erzielen. Die Breitenauer Defensive stand jedoch sicher und ließ nichts mehr anbrennen. Schließlich ertönte der Schlusspfiff in der 91. Minute, und der SV Breitenau konnte einen hart erkämpften Auswärtssieg feiern.

Marco Mitterböck (Sektionsleiter Parschlug): "Wir mussten gleich auf zehn Spieler verzichten, umso höher ist diese Leistung einzuordnen. Auch wenn es letztlich nicht zum Punktgewinn gereicht hat, haben wir die Breitenau doch ordentlich gefordert. Mit etwas mehr Glück im Abschluss holen wir zumindest einen Zähler. Wir können von diesem Auftritt aber viel Positives mitnehmen - auch im Hinblick auf die kommende Saison!"

Gebietsliga Mürz: Parschlug : Breitenau - 1:2 (1:0)

76 David Harrer 1:2

67 Dominik Kalb 1:1

7 Michael Schober 1:0

