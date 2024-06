Beim SV Traboch: SC Parschlug belohnt sich nicht für Aufholjagd

Details Montag, 10. Juni 2024 19:35

In einem packenden Spiel der 22. Runde der Gebietsliga Mürz triumphierte der SV Traboch knapp mit 3:2 über den SC Parschlug. Die Partie, die in der ersten Halbzeit klar von Traboch dominiert wurde, entwickelte sich nach der Pause zu einem echten Krimi. Die Fans sahen fünf Tore und eine dramatische Schlussphase, in der Stefan Reiter den entscheidenden Treffer für die Gastgeber erzielte.

Blitzstart für den SV Traboch

Das Spiel begann vielversprechend für den SV Traboch. Bereits in der 21. Minute konnte Melih Demir die Führung für die Heimmannschaft erzielen, als er nach einem schön herausgespielten Angriff den Ball im Netz unterbrachte. Parschlug tat sich schwer, ins Spiel zu finden, und nur wenige Minuten später, in der 39. Minute, erhöhte Stefan Reiter mit einem Traumtor auf 2:0. Die Gastgeber gingen mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeitpause, während Parschlug sichtlich enttäuscht in die Kabine schlich.

Comeback von SC Parschlug und dramatisches Finale

Nach der Pause zeigte sich der SC Parschlug kämpferisch und entschlossen, das Spiel zu drehen. Der erste Schritt in die richtige Richtung gelang in der 61. Minute, als Kevin Strebinger zum 2:1 verkürzte. Nur zehn Minuten später, in der 71. Minute, gelang Darko Preloznik der Ausgleich zum 2:2. Die Gäste waren nun klar am Drücker und drängten auf den Führungstreffer. Doch das Spiel wurde in der 68. Minute aufgrund eines starken Gewitters unterbrochen, was den Spielfluss beider Teams beeinträchtigte.

Als das Spiel in der 69. Minute fortgesetzt wurde, nahm die Spannung nochmals zu. In der 81. Minute war es erneut Stefan Reiter, der mit seinem zweiten Treffer des Abends den SV Traboch erneut in Führung brachte. Das Tor zum 3:2 löste bei den Fans des SV Traboch großen Jubel aus, während Parschlug verzweifelt versuchte, noch einmal zurückzukommen. Trotz fünf Minuten Nachspielzeit konnte der SC Parschlug jedoch keinen weiteren Treffer erzielen, und so endete das Spiel mit einem knappen, aber verdienten 3:2-Sieg für den SV Traboch.

Marco Mitterböck (Sektionsleiter Parschlug): "Leider konnten wir nicht mehr den notwendigen Biss auf den Rasen bringen, der uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Da haben wir es Traboch in einigen Szenen zu einfach gemacht. Dennoch können wir auf ein erfolgreiches Frühjahr zurückblicken, das uns nach dem durchwachsenen Herbst wohl nicht viele zugetraut haben. Wir starten bereits am 1. Juli mit dem Training und wollen zum Saisonbeginn voll da sein."

Gebietsliga Mürz: SV Traboch : Parschlug - 3:2 (2:0)

81 Stefan Reiter 3:2

71 Darko Preloznik 2:2

61 Kevin Strebinger 2:1

39 Stefan Reiter 2:0

21 Melih Demir 1:0

