9:0! SV Turnau zerlegt Traboch in alle Bestandteile

Der SV Turnau zeigte sich in bestechender Form und setzte ein Ausrufezeichen in der ersten Runde der Gebietsliga Mürz. Mit einem beeindruckenden 9:0-Sieg gegen den SV Traboch machte die Mannschaft von Anfang an klar, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sein wird. Insbesondere Lorenz Achatz, Roland Hirtner und David Kotzegger waren maßgeblich am Erfolg beteiligt und sorgten für eine torreiche Partie.

Turnauer Blitzstart

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für den SV Turnau. Bereits in der zweiten Minute traf David Kotzegger zur frühen Führung. Die schnelle Führung brachte sofort Sicherheit ins Spiel des SV Turnau, und sie dominierten fortan das Geschehen auf dem Platz. In der 25. Minute war es Sebastian Trub, der das 2:0 erzielte und somit den Druck auf die Gäste aus Traboch weiter erhöhte.

Der SV Turnau ließ nicht locker und setzte die Trabocher Abwehr weiter unter Druck. In der 27. Minute erhöhte Lorenz Achatz auf 3:0. Die Gäste hatten dem Angriffsfeuerwerk wenig entgegenzusetzen und fanden kaum Entlastung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug dann noch einmal David Kotzegger zu und markierte das 4:0 für die Gastgeber.

Hausherren legen fünf Tore nach

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Die Spieler des SV Turnau waren weiterhin torhungrig und wollten mehr. Schon in der 51. Minute war es Sebastian Trub, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 5:0 erhöhte. Die Gäste aus Traboch wirkten zunehmend frustriert und konnten dem Angriffswirbel der Hausherren nichts entgegensetzen.

Roland Hirtner, der eine herausragende Partie spielte, steuerte in der 63. Minute das 6:0 bei. Nur zehn Minuten später war es erneut Hirtner, der den Ball im Netz unterbrachte und somit das 7:0 markierte. Der SV Turnau spielte sich förmlich in einen Rausch und die Zuschauer bekamen ein echtes Offensivspektakel geboten.

Doch damit nicht genug: In der 77. Minute schnürte Lorenz Achatz seinen Doppelpack und stellte auf 8:0. Der SV Turnau schaltete keinen Gang zurück und setzte weiter auf Angriff. In der 90. Minute krönte Lorenz Achatz seine hervorragende Leistung mit seinem dritten Treffer des Tages zum 9:0-Endstand, vorbereitet von Roland Hirtner.

Nach einer kurzen Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Der SV Turnau feierte einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg und setzte ein klares Zeichen an die Konkurrenz in der Gebietsliga Mürz.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Manuel Wenzel (3425 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Manuel Wenzel mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.