Walchhütter als Matchwinner bei Sieg von SC Parschlug gegen St. Marein-Lorenzen

Der SC Parschlug feierte einen knappen, aber verdienten 2:1-Sieg gegen den SV St. Marein-Lorenzen in der ersten Runde der Gebietsliga Mürz. Lukas Walchhütter avancierte mit seinen beiden Treffern zum Matchwinner für die Gastgeber.

Frühe Führung für Parschlug

In der 23. Minute konnte der SC Parschlug die erste Chance des Spiels nutzen. Lukas Walchhütter brachte die Gastgeber mit einem präzisen Schuss in Führung. Nur wenige Minuten später bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen. Dominik Baumann trat an, doch der Schuss wurde vom Parschlug-Torhüter pariert. Dennoch blieb St. Marein-Lorenzen dran und wurde für die Hartnäckigkeit belohnt. In der 29. Minute gelang es Dominik Baumann, das Spiel auszugleichen und den Ball im Netz zu versenken.

Walchhütter sichert den Sieg

Nach der Pause kamen beide Mannschaften mit frischem Elan aus der Kabine. Doch es war wieder der SC Parschlug, der den besseren Start erwischte. In der 49. Minute war es erneut Lukas Walchhütter, der mit einem Traumtor seine Mannschaft in Führung brachte. Dieser Treffer erwies sich letztlich als spielentscheidend, denn trotz weiterer intensiver Bemühungen auf beiden Seiten blieb es beim 2:1 für Parschlug.

Stimme zum Spiel:

Marco Mitterböck (Sektionsleiter Parschlug): "Ein Derby zum Saisonstart ist immer etwas Besonderes und gleichzeitig auch eine echte Standortbestimmung. Umso glücklicher sind wir, dass wir diese Aufgabe mit Bravour bewältigt haben. Der Sieg geht nach 90 intensiven Minuten absolut in Ordnung und hätte auch höher ausfallen können, Pfosten und Latte waren aber mehrfach nicht auf unserer Seite. Für unseren Doppelpacker Lukas Walchhütter freuen wir uns alle riesig, weil er im letzten halben Jahr einen enormen Schritt nach vorne gemacht hat. Generell gebührt aber der gesamten Mannschaft ein großes Lob, weil wir auch von der Bank noch einmal nachlegen konnten. Das sprich für uns. Der einzige Wermutstropfen ist das verletzungsbedingte Ausscheiden von Mario Zink nach einem unnötigen Einsteigen des Gegenspielers. Da müssen wir jetzt auf gute Nachrichten hoffen."

Gebietsliga Mürz: Parschlug : St. Marein/L. - 2:1 (1:1)

49 Lukas Walchhütter 2:1

29 Dominik Baumann 1:1

23 Lukas Walchhütter 1:0

