Packendes Unentschieden zwischen FC Kammern und ATUS Langenwang

In einer spannenden Begegnung der Gebietsliga Mürz trennten sich der FC Novochem Kammern und ATUS Langenwang mit einem 2:2-Unentschieden. Vor allem die Schlussphase hatte es in sich, als die Teams sich bis zur letzten Sekunde nichts schenkten.

Intensive erste Halbzeit

Die Partie begann mit einem hohen Tempo, und schon früh wurde klar, dass sich hier zwei gleichwertige Mannschaften gegenüberstanden. In den ersten 26 Minuten passierte jedoch noch nicht viel, und beide Teams tasteten sich ab. Die Abwehrreihen standen sicher, und nennenswerte Torchancen blieben aus.

Doch dann, in der 40. Minute, war es soweit: Viorel Socaci setzte Ernst Maierhofer mit einem Traumzuspiel in Szene, und dieser vollstreckte eiskalt zum 1:0 für die Gäste aus Langenwang. Das war der Weckruf für die Heimelf. Nur drei Minuten später, in der 43. Minute, gelang dem FC Kammern der Ausgleich. Christoph Hubmann traf nach einer sehenswerten Kombination zum 1:1.

Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste endete. In der 57. Minute war es dann erneut der FC Kammern, der jubeln durfte. Spielertrainer Rene Schicker, der von der Bank gekommen war, erzielte das 2:1 für die Gastgeber. Ein präziser Schuss ließ dem Torhüter von ATUS Langenwang keine Chance.

Doch die Gäste gaben nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 69. Minute fiel der erneute Ausgleich: Nach einem Eckball von Rene Pink köpfte Nino Fabio Wagner zum 2:2 ein. Es war ein hart umkämpftes Spiel, und beide Teams schenkten sich nichts.

Stimme zum Spiel:

Dominik Schaunitzer (Sektionsleiter Langenwang): "Es war ein heiß umkämpftes Spiel. Das Unentschieden geht unterm Strich in Ordnung. Wir haben in der Gebietsliga in der 1. Runde angeschrieben, damit können wir durchaus zufrieden sein."

Gebietsliga Mürz: Kammern : ATUS Langenwang - 2:2 (1:1)

69 Nino Fabio Wagner 2:2

57 Rene Schicker 2:1

43 Christoph Hubmann 1:1

40 Ernst Maierhofer 0:1

