SV Turnau feiert 4:1-Auswärtssieg

Der SV Turnau setzte sich in der Gebietsliga Mürz in einem einseitigen Duell gegen ATUS Langenwang mit einem klaren 4:1-Auswärtssieg durch. Schon in der ersten Halbzeit zeichnete sich die Überlegenheit der Gäste ab, die zur Pause bereits mit 3:0 führten. Auch in der zweiten Hälfte konnte Langenwang kaum Widerstand leisten und kassierte einen weiteren Treffer, bevor den Heimischen kurz vor Schluss der Ehrentreffer gelang.

Messe ist früh gelesen

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Bereits in der 3. Minute konnte Michael Dotter den Ball im Netz der Heim-Mannschaft unterbringen und sorgte damit früh für die Führung. Langenwang schien von diesem schnellen Treffer überrascht und fand zunächst nicht ins Spiel. Turnau nutzte diese Unsicherheit geschickt aus und drängte auf das zweite Tor.

Dieses ließ auch nicht lange auf sich warten. In der 19. Minute war es Daniel Wenzel, der nach einer schönen Kombination den Ball zum 2:0 für Turnau einnetzte. Langenwang wirkte nun völlig verunsichert und konnte dem druckvollen Spiel der Gäste wenig entgegensetzen.

Turnau blieb auch weiterhin die dominierende Mannschaft und wurde noch vor der Halbzeitpause für ihren Einsatz belohnt. In der 41. Minute erhöhte Sebastian Trub auf 3:0 und sorgte damit bereits zur Pause für eine klare Vorentscheidung. Die Fans der Heim-Mannschaft hatten sich sicherlich mehr erhofft, doch an diesem Tag sollte es für ATUS Langenwang schwer werden, gegen die stark aufspielenden Gäste zu bestehen.

Turnau lässt nichts anbrennen

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Der SV Turnau ließ nicht nach und konnte in der 47. Minute erneut zuschlagen. Wieder war es Michael Dotter, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 4:0 erhöhte. Spätestens jetzt war klar, dass die Gäste als Sieger vom Platz gehen würden. ATUS Langenwang hatte kaum noch Chancen und fand keine Mittel, um dem Angriffswirbel der Gäste Einhalt zu gebieten.

Die restliche Spielzeit verlief weitgehend ereignislos, da Turnau das Spiel kontrollierte und Langenwang nicht mehr viel entgegenzusetzen hatte. Doch die Heimmannschaft zeigte zumindest Moral und kämpfte bis zum Schluss. Dies wurde in der 83. Minute belohnt, als Viorel Socaci den Ehrentreffer zum 1:4 erzielen konnte. Dieses Tor war zwar nur noch Ergebniskosmetik, zeigte aber, dass die Mannschaft trotz der klaren Niederlage nicht aufsteckte.

In den verbleibenden Minuten passierte nichts Entscheidendes, und so endete das Spiel nach 92 Minuten mit einem verdienten 4:1-Sieg für den SV Turnau. Für ATUS Langenwang war es ein enttäuschender Nachmittag, während die Gäste ihre Stärke eindrucksvoll unter Beweis stellten und sich über drei verdiente Punkte freuen konnten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Manuel Wenzel (3505 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Manuel Wenzel mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.