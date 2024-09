Umkämpftes Remis zwischen SC Gußwerk und SC Parschlug

Details Montag, 02. September 2024 18:06

Das Duell in der 2. Runde der Gebietsliga Mürz zwischen dem SC Gußwerk und dem SC Parschlug endete mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten und zweier schöner Tore blieb es beim gerechten Unentschieden, das beiden Mannschaften einen Punkt einbrachte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die erste Halbzeit war weitgehend ausgeglichen, die beiden Mannschaften tasteten sich zunächst vorsichtig ab. Trotz einiger guter Ansätze und gelegentlicher Torannäherungen konnte keines der Teams in der ersten Halbzeit ein Tor erzielen. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Führung und Ausgleich

Die zweite Halbzeit begann gleich mit einer großen Chance für den SC Parschlug. In der 47. Minute kam Lukas Walchhütter an der Strafraumgrenze zum Schuss, doch der Torwart von SC Gußwerk konnte den Ball hervorragend parieren. Die folgende Druckphase der Gäste hielt jedoch nicht lange an.

In der 53. Minute gelang dem SC Gußwerk der Durchbruch. Dominik Polakovič erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Es war ein wichtiger Treffer, der das Spiel weiter anheizte. Doch die Antwort von SC Parschlug ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später, in der 56. Minute, erzielte Günther Steindl mit einem präzisen Freistoß den Ausgleich zum 1:1. Die Partie war wieder offen.

In der Folgezeit entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem beide Mannschaften um den Sieg kämpften. Der SC Gußwerk hatte in der 63. Minute eine gute Möglichkeit nach einer Ecke, doch diese endete in einem Foulspiel an einem Parschluger Spieler. Weitere klare Chancen blieben Mangelware, da beide Teams defensiv gut standen und nur wenig zuließen.

Stimme zum Spiel:

Marco Mitterböck (Sektionsleiter Parschlug): "Ein großes Kompliment an unser Team, das einmal mehr viel Moral bewiesen hat. Wir mussten aufgrund ein Dutzend Spieler vorgeben und auf vier Spieler aus der 1b zurückgreifen, konnten mit Gußwerk aber absolut mithalten und hatten am Ende sogar die Chance auf den Sieg. Das Ergebnis geht aber in Ordnung, mit vier Punkten aus den ersten beiden Partien können wir zufrieden sein. Jetzt stehen zwei Heimspiele an, da wollen wir wieder unsere Stärken im Birkenstadion ausspielen."

Gebietsliga Mürz: Gußwerk : Parschlug - 1:1 (0:0)

56 Günther Steindl 1:1

53 Dominik Polakovi? 1:0

