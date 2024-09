SV Turnau bezwingt St. Marein-Lorenzen - nach einem 2:2 zeigen die Gastgeber ein starkes Finish

Details Montag, 09. September 2024 17:31

Der SV Turnau hat in einem torreichenSpiel der Gebietsliga Mürz einen eindrucksvollen 5:2-Sieg gegen St. Marein-Lorenzen gefeiert. Schon früh zeichnete sich ein ausgezeichntes Spiel ab, in dem die Gastgeber nichts unversucht ließen, um das Spiel für sich zu entscheiden. Am Ende setzten sich die Hausherren im Derby dank einer starken zweiten Halbzeit durch und sicherten sich die drei Punkte.

Turnau ist in toller Form und ist Tabellenführer der Gebietsliga Mürz

Ein ausgeglichener Start - nach sechs Minuten steht es 1:1

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in der fünften Minute konnte der SV Turnau das erste Tor des Tages bejubeln. Lorenz Achatz brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später stellte Stephan Stengl den Ausgleich für St. Marein-Lorenzen her, und das Spiel war wieder völlig offen.

In den folgenden Minuten lieferten sich beide Teams ein hart umkämpftes Duell, bei dem sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. Die Zuschauer wurden Zeugen eines ausgeglichenen Spiels, in dem sich beide Mannschaften zahlreiche Chancen erarbeiteten. In der 39. Minute gelang es dann erneut dem SV Turnau, in Führung zu gehen. Sebastian Trub erzielte das 2:1 und sorgte somit für den Halbzeitstand.

Spannende zweite Halbzeit - zunächst steht es 2:2

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel noch einmal an Fahrt auf. In der 51. Minute kam es zu einer hitzigen Szene, als Daniel Wenzel nach einem Foul mit Gelb verwarnt wurde. Glücklicherweise blieb das Spiel weitgehend fair, und beide Mannschaften konzentrierten sich wieder auf den Fußball.

In der 70. Minute schlugen die Gäste erneut zu und erzielten den erneuten Ausgleich. Dominik Baumann traf zum 2:2 für St. Marein-Lorenzen und hielt die Spannung im Spiel hoch. Doch der SV Turnau ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und antwortete postwendend. Nur sieben Minuten später brachte Lorenz Achatz die Hausherren erneut in Führung. Mit seinem zweiten Treffer des Tages stellte er auf 3:2.

Das Spiel blieb weiterhin spannend, doch der SV Turnau zeigte sich in der Schlussphase als das stärkere Team. In der 80. Minute erhöhte Lorenz Achatz mit seinem dritten Tor auf 4:2 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Die Gäste versuchten zwar noch einmal, zurück ins Spiel zu finden, aber die Hausherren ließen nichts mehr anbrennen.

Krönender Abschluss und Tabellenführung

Den Schlusspunkt setzte Michael Dotter in der 90. Minute. Mit einem sehenswerten Treffer zum 5:2 besiegelte er den Sieg für den SV Turnau und krönte eine starke Mannschaftsleistung. Die Zuschauer im Turnauer Stadion feierten ausgelassen und genossen den Erfolg ihres Teams.

Mit diesem verdienten Sieg hat der SV Turnau wichtige Punkte im Kampf um die Spitzenplätze der Gebietsliga Mürz gesammelt und sich gleichzeitig als ernstzunehmender Gegner für die kommenden Spiele präsentiert. St. Marein-Lorenzen hingegen wird versuchen, die gemachten Fehler zu analysieren und im nächsten Spiel wieder anzugreifen. Die Gäste haben bisher keine Punkte eingesammelt, wähend der Gastgeber mit neun Punkten aus drei Spielen von der Tabellenspitze lacht.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mürz: Turnau : St. Marein/L. - 5:2 (2:1)

90 Michael Dotter 5:2

80 Lorenz Achatz 4:2

77 Lorenz Achatz 3:2

70 Dominik Baumann 2:2

39 Sebastian Trub 2:1

6 Stephan Stengl 1:1

5 Lorenz Achatz 1:0

