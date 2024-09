Unentschieden zwischen SC Parschlug und SVU Mautern - beide Teams sind ungeschlagen

Details Montag, 09. September 2024 17:57

In der dritten Runde der Gebietsliga Mürz trafen der SC Parschlug und der SVU Raiffeisen Mautern aufeinander und lieferten sich ein intensives Duell. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden. In einer Partie, die von taktischen Finessen und zwei Toren geprägt war, konnte sich kein Team die drei Punkte sichern. SC Parschlug ging in der ersten Halbzeit in Führung, während SVU Mautern in der Schlussviertelstunde den Ausgleich erzielte.

Sieben Punkte aus drei Spielen - läuft beim SC Parschlug!

Erste Halbzeit: Führung für SC Parschlug - zur Pause steht es 1:0

Schon in den ersten Minuten war zu spüren, dass beide Mannschaften hochmotiviert waren. Parschlug zeigte sich besonders aktiv und kreierte mehrere Chancen, die jedoch nicht verwertet werden konnten. Nach zwanzig Minuten war klar, dass die Gastgeber das Spielgeschehen dominierten. In der 37. Minute bot sich dann die große Gelegenheit für Parschlug, als ein Elfmeter nach Foulspiel zugesprochen wurde.

Rene Strebinger trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zur 1:0-Führung für SC Parschlug. Dies war ein entscheidender Moment, der das Spielgeschehen zugunsten der Gastgeber verlagerte. In den verbleibenden Minuten der ersten Halbzeit verteidigte Parschlug diese Führung geschickt und ließ keine gefährlichen Angriffe der Gäste zu. Somit ging es mit einer knappen 1:0-Führung für SC Parschlug in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Ausgleich in Unterzahl

Auch nach dem Wiederanpfiff blieb das Spiel spannend. Beide Teams versuchten, ihre Chancen zu nutzen und den Gegner unter Druck zu setzen. Nach einer Stunde war das Spiel noch immer offen, und beide Mannschaften kreierten weiterhin Gelegenheiten. Doch dann kam ein Rückschlag für SVU Mautern: In der 70. Minute sah Manuel Schmid die Gelb-Rote Karte wegen Foulspiels. Dies stellte die Gäste vor eine große Herausforderung, da sie nun in Unterzahl weiterspielen mussten.

Trotz der numerischen Unterlegenheit zeigte SVU Mautern großen Kampfgeist. Dies wurde in der 75. Minute belohnt, als Daniel Wolfgang Stenitzer zum 1:1-Ausgleich traf. Es war ein wichtiges Tor, das das Spiel wieder offen machte. Die Schlussminuten waren von hoher Spannung geprägt, doch beide Teams konnten keine weiteren Treffer erzielen.

Als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff, stand ein 1:1-Unentschieden auf der Anzeigetafel. Ein Ergebnis, das den Einsatz und die Entschlossenheit beider Mannschaften widerspiegelte. Mautern hat nun sieben Zähler auf dem Konto und steht auf dem 3. Tabellenplatz - Parschlug ist eine Position dahinter mit fünf Punkten gereiht.

Stimme zum Spiel:

Marco Mitterböck (Trainer Parschlug): "In der ersten Hälfte waren wir klar spielbestimmend, da haben wir Mautern kaum ins Spiel kommen lassen und die vorhandenen Räume gut bespielt. Allerdings haben die Gäste dann zur Pause ihr System umgestellt, was uns doch vor Probleme gestellt hat. Zwar hatten wir da weiterhin gute Möglichkeiten, letztlich geht das 1:1-Remis aber in Ordnung, auch wenn der Ausgleich mit einem Mann mehr natürlich schmerzt. Nach zwei Unentschieden sollten wir jetzt aber wieder voll punkten, gegen Aufsteiger Kammern setzen wir voll auf unsere Heimstärke."

Bericht von Floria Kober

Gebietsliga Mürz: Parschlug : Mautern - 1:1 (1:0)

75 Daniel Wolfgang Stenitzer 1:1

38 Rene Strebinger 1:0

