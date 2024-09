ATUS Langenwang gewinnt Regenschlacht gegen TuS Krieglach II

Details Sonntag, 15. September 2024 08:39

Der ATUS Langenwang holte sich am Samstagnachmittag in der Gebietsliga Mürz in einer wahren Regenschlacht einen verdienten 2:0-Sieg gegen TuS Krieglach II. Tore von Thomas Rosegger und Jakob Zächling besiegelten den Erfolg.

Vorsichtige Anfangsphase und Führung für Langenwang

Schon in den ersten Minuten versuchten die Hausherren von ATUS Langenwang, gute Akzente zu setzen. Die erste große Chance für ATUS Langenwang hatte Wagner, der den Ball jedoch am Tor vorbeischoss.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend, und es passierte nicht viel. Schließlich erzielen dann aber Gastgeber in der 39. Minute die Führung. Thomas Rosegger nutzte seine Chance und brachte ATUS Langenwang mit 1:0 in Führung. .

Zweites Tor durch Zächling und kontrollierter Spielverlauf

Die zweite Halbzeit begann ähnlich ruhig wie die erste. Die Entscheidung dann in der 69. Minute, als Jakob Zächling nach einem präzisen Kopfball das 2:0 für ATUS Langenwang erzielte. In den letzten 20 Minuten des Spiels konzentrierte sich ATUS Langenwang darauf, die Führung zu verteidigen und das Spiel zu kontrollieren. Die letzten Minuten verliefen weitgehend ereignislos, da die Gäste von TuS Krieglach II nicht in der Lage waren, die Defensive der Gastgeber ernsthaft zu gefährden.

Stimme zum Spiel:

Marc Zebrakovsky (Obmann Langenwang): "Es war wie bei bei unserer Meisterkür, eine wahre Regenschlacht. Eine hart umkämpfte Partie, eines Derbys würdig, die trotzdem sehr fair von beiden Seiten geführt wurde. Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen bis auf eine hundertprozentige Chance von uns, die wir zu dem Zeitpunkt noch nicht in ein Tor umwandeln konnten. In der zweiten Halbzeit zeigten wir aber unsere Qualitäten und haben schlussendlich verdient gewonnen. Unterm Strich: Regen liegt uns (grinst)."

Gebietsliga Mürz: ATUS Langenwang : Krieglach II - 2:0 (1:0)

69 Jakob Zächling 2:0

39 Thomas Rosegger 1:0

