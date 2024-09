SV Turnau gewinnt Pogusch-Derby gegen den SC Parschlug

Details Sonntag, 22. September 2024 20:24

Im spannenden Pogusch-Derby im Rahmen der fünften Runde in der Gebietsliga Mürz setzte sich der SV Turnau mit 2:1 gegen den SC Parschlug durch. Bereits in der ersten Halbzeit ging der SV Turnau in Führung und konnte diese im zweiten Durchgang weiter ausbauen, bevor der SC Parschlug in Unterzahl noch den Anschlusstreffer erzielte. Doch die Aufholjagd kam zu spät, und die drei Punkte blieben in Turnau.

Frühe Führung für den SV Turnau

Die Partie begann pünktlich um 18:00 Uhr und bereits früh konnte der SV Turnau die Weichen auf Sieg stellen. In der 20. Minute erzielte Daniel Wenzel nach einer gelungenen Kombination das 1:0 für die Hausherren. Die Gastgeber dominierten das Geschehen und ließen dem SC Parschlug kaum Raum für eigene Offensivaktionen.

Die erste Halbzeit blieb ansonsten ereignisarm, aber Turnau zeigte sich weiterhin gefährlich vor dem Tor von Rene Tratsch. Die Mannschaft von Trainer Roland Hirtner versuchte das Spiel zu kontrollieren und die Führung auszubauen, was jedoch bis zur Pause nicht mehr gelang. Mit einer knappen 1:0-Führung für den SV Turnau ging es in die Halbzeitpause.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SV Turnau weiterhin entschlossen, die Führung auszubauen. Diese Entschlossenheit wurde in der 57. Minute belohnt: Nach einem Eckball war es Michael Dotter, der mit einem präzisen Kopfball zum 2:0 traf. Der SC Parschlug schien sich davon zunächst nicht erholen zu können und fand nur schwer zurück ins Spiel.

Doch das Spiel nahm eine überraschende Wende, als Martin Wagner vom SC Parschlug in der 79. Minute wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotz Unterzahl gelang dem SC Parschlug kurz darauf der Anschlusstreffer. Günther Steindl markierte nach einem schnellen Konter in der 79. Minute das 2:1 und machte das Spiel noch einmal spannend.

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit und die anschließende Nachspielzeit von fünf Minuten waren geprägt von hektischen Aktionen und verzweifelten Angriffen des SC Parschlug. Doch die Defensive des SV Turnau hielt dem Druck stand und konnte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff verteidigen.

Stimmen zum Spiel:

Roland Hirtner (Trainer Turnau): "Das Spiel lief eigentlich von Anfang an gegen uns. Keinen Zugriff im Mittelfeld, in der Abwehr einen Schnitzer nach den anderen. Eigentlich muss es zur Halbzeit 3:1 für Parschlug stehen. Zweite Halbzeit leichte Besserung unserer Seite machen das 2:0 durch einen Standard und Parschlug bekommt eine Gelb-Rote Karte. Danach hat man geglaubt dass wir einer weniger waren. Parschlug spielte uns an die Wand. Irgendwie haben wir es halt über die Zeit gebracht. Kämpferisch top, spielerisch eine reine Katastrophe. Ich hoffe dass wir bald in die Spur kommen, weil lange geht das nicht mehr gut."

Marco Mitterböck (Sektionsleiter Parschlug): "Letztlich eine Niederlage, die absolut nicht hätte sein müssen. Wir hatten genügend Großchancen, um das Spiel zu gewinnen, brachten den Ball aber auch aus kurzer Distanz nicht im Tor unter. Betrachtet man die vollen 90 Minuten, wäre zumindest ein Punkt verdient gewesen - vermutlich auch drei. So haben wir zwei Tore nach Abprallern kassiert, das ist wirklich ärgerlich. Dennoch haben wir derzeit spielerisch noch Luft nach oben, um den Gegner stärker zu fordern, da wollen wir in den kommenden Wochen noch ansetzen."

Gebietsliga Mürz: Turnau : Parschlug - 2:1 (1:0)

79 Günther Steindl 2:1

57 Michael Dotter 2:0

20 Daniel Wenzel 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.