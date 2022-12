Gebietsliga Mur - der große Herbstrückblick 22/23

Details Samstag, 03. Dezember 2022 15:15

Die Hinrunde der Saison 2022/23 ist Geschichte. Wir schauen uns den Herbst an dieser Stelle im Rückblick an. An wem führte zum Beispiel in der Gebietsliga Mur kein Weg vorbei und wer war nur Kanonenfutter. Auch interessant: Welches Spiel bot den Fußballfans die meisten Tore und wer führt die Torschützenliste an.

Enge Kiste vorne

Eines vorweg: Gleich zwei Teams haben 23 Punkte auf dem Konto, Spielberg als Tabellenführer und Herbstmeister und Seckau als Zweiter - die Liga ist also hochspannend. Beiden konnten 7 von 11 Spielen für sich entscheiden und führen die Tabelle an. Außerdem gab es je zwei Remis und zwei Niederlagen. Man hat drei Punkte Vorsprung auf Verfolger Schöder. Bereits zwei Punkte dahinter liegt St. Georgen. Man kann generell von einer heißen Rückrunde ausgehen, immerhin liegen zwischen dem Ersten und dem Achten Fohnsdorf nur sieben Zähler.

Denn die Teams hinter dem Spitzenduo spielten auch eine durchaus beachtliche Hinrunde - dementsprechend streitet sich die halbe Liga um Aufstieg und Relegationsplatz. Es wird auf die direkten Duelle ankommen.

Enge Kiste hinten

So eng wie es vorne ist, ist es auch in der zweiten Tabellenhälfte. Gaal am Tabellenende konnte acht Punkte holen und kassierte 26 Gegentore. Damit ist man aber nicht negative Ligaspitze, denn der Tabellenneunte Stadl kassierte 31 Tore, konnte aber um drei Punkte mehr einfahren. Auch hier gilt: Zwischen dem Letzten und dem Fünften liegen nur acht Punkte. Um den Klassenerhalt müssen also wohl mehr Vereine zittern. Man darf ein spannendes Frühjahr erwarten.

Die Torschützenliste führt Markus Reichsthaler an - der Kicker aus St. Georgen erzielte 19 Tore. Weitere Statistiken: Seckaus Goalie Christian Rainer war 436 Minuten ohne Gegentor. Danijel Stanarevic von Spielberg erzielte drei Freistoßtore. Acht Spieler kassierten im Herbst fünf Gelbe Karten, ein Spieler kassierte sechs Mal den Gelben Karton. 11 Spieler kassierten eine Gelb-Rote Karte. Sieben Spieler kassierten je eine Rote Karte.