Fohnsdorf-Sportchef Sperl: „Wir sind mit der nötigen Coolness ausgestattet.“

Details Montag, 30. Januar 2023 17:16

An sich zählte der SV "DIEARENA" Fohnsdorf immer schon zu den Vorzeigeclubs im Murtal. Im Sommer 2005 schafft man den Aufstieg in die Oberliga Nord, welche sich in weiterer Folge dann als "Wohlfühlliga" entpuppen sollte. Ganze 7 Saisonen lang kann man sich dort erfolgreich behaupten. Dann geht es wieder für eine Spielzeit (12/13) runter in die Unterliga Nord B. Was folgt sind 4 weitere Jahre in der OLN. 16/17 heißt es dann von dort Abschied zu nehmen, gleichzeitig war das dann das letzten Oberligajahr bis heute. Danach geht es Schritt für Schritt bergab. Mit Hängen und Würgen kann man vorerst in der ULNB die Klasse halten. Nach 5 Saisonen geht es dann seit langer Zeit, wieder retour in die Gebietsliga Mur. Sektionsleiter Andreas Sperl steht Ligaportal.at mit einem Interview bzw. einem Wordrap zur Verfügung:

Der SV Fohnsdorf, am 8. Platz liegend, ist nur vier Punkte vom 3. Tabellenrang entfernt.

Ligaportal: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der mäßigen Hinrunde?

Sektionsleiter Andreas Sperl: "Die Darbietung im Herbst war durchaus verbesserungsfähig, trotzdem ist die Stimmung in der Mannschaft gut. Wir verfügen über eine sehr coole Truppe, die sehr wohl weiß wo es lang geht. Deshalb bin ich auch guter Dinge was die Rückrunde anbelangt. Trainer Emanuel Schalk verfügt über einen 30-Mann-Kader. Zwei Drittel davon sind junge Spieler, die zum Großteil Eigenbau sind. Wenn es uns gelingt in der Fremde präsenter aufzutreten, denke ich doch, dass eine Rangverbesserung drinnen liegt. Hinzu kommt auch, dass wir bei der Konstanz eine Schippe drauflegen müssen."

Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Der Trainingsstart ist mit dem 30. Jänner anberaumt. Neben einem Hallentraining sind die Burschen mit einem Heimprogramm ausgestattet worden. Insgesamt stehen 7 Testspiele, die meisten am Zeltweger Kunstrasen, am Programm. Von 2. bis 5. März geht es dann noch auf Trainingslager nach Vorau."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Zugänge: Benjamin Vollmann, Helmut Haslinger (St. Lorenzen/K.) Abgang: Andreas Sperl (Karriereende)."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"An der nötigen Kontinuität gilt es entsprechend zu feilen. Vor allem die jungen Spieler müssen sich bewusst sein darüber, dass es wichtig ist die Initiative zu ergreifen am Grasgrün."

Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Für mich ist St. Georgen/J. der Titelfavorit. Was die Außenseiterchancen anbelangt verfügt Spielberg über die besten Karten."

Welche Teams haben Sie besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Überrascht war ich vor allem vom Aufsteiger Seckau, der stark abgeliefert hat. Enttäuscht war ich von den Scheiflingern, die als Vorletzter weit hinter den Erwartungen geblieben sind."

Welchen Tabellenplatz haben Sie für Ihre Mannschaft ins Auge gefasst?

"Unsere Vorgabe ist es, einen Top-3-Platz zu erreichen. Was realistisch erscheint, fehlen da gegenwärtig doch nur 4 Zähler."

Wordrap mit Andreas Sperl

Morgenmensch oder Morgenmuffel: Muffel

Zum Lachen bringt mich: ein guter Film

Meine Lieblingsmusik: bunt gemischt

Bevorzugtes Urlaubsland: Österreich

Mein letzter Film den ich gesehen habe: Fast and Furious 8

Wo ich am besten entspanne: im Garten

Der österr. Fußball braucht: mehr Jugend

Ronaldo oder Messi: Bellingham

Mit dieser Person würde ich gerne einen trinken gehen: Zlatan Ibrahimovic

Bei diesem geschichtlichen Ereignis wäre ich gerne dabei gewesen: CL-Finale: BVB - Bayern (2013)

Meine drei Dinge auf einer einsamen Insel sind: Familie, Grillen, Feuerzeug

Fotocredit: SV Fohnsdorf

by: Roo