Relegation 22/23 Hinspiele: Frojach schockt Gaal und macht mit 2:0 Tür zum Aufstieg weit auf

Details Freitag, 16. Juni 2023 07:49

Im Rahmen der Relegation 2022/23 kam es am Mittwoch zum Duell zwischen dem FC Frojach und dem UFC Gaal. Damit hieß es Dritter aus der 1. Klasse Mur/Mürz A gegen Tabellenelften der Gebietsliga Mur. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, die Gastgeber haben aber eine starke Saison hinter sich. Am Mittwoch gab es nun dementsprechend eine Überraschung - die Frojacher konnten sich mit 2:0 durchsetzen und machen die Tür zum Aufstieg weit auf.

Starke Frojacher

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Frojachern. Die Heimischen finden nach sieben Minuten die erste Top-Chance vor, doch Nico Judmaier vergibt allein auf den Goalie zulaufend. In der 19. Minute wieder Judmaier, der sich gegen mehrere Gegenspieler durchsetzt, doch letztlich wieder scheitert. Immer wie finden die Heimischen Chancen vor, Gaal hat Glück, dass es nicht 0:1 oder gar 0:2 steht. Dann geht es in die Kabinen.

Frojach belohnt Leistung

Im zweiten Durchgang dann endlich die Belohnung für die Frojacher: toller Laufpass auf Christian Lackner, der den Ball dann eiskalt einschiebt. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber vorerst nicht gelingt. Gaal steht in der Folge höher und will selbst den Ausgleich. Die Gäste sind aber zu wenig zwingend. In der 82. Minute ist das Spiel entschieden. Mark Schitter köpft nach einem hohen Ball ein und macht das 2:0. Das ist gleichzeitig die Entscheidung. Gaal braucht im Rückspiel eine deutliche Leistungssteigerung, wenn es noch etwas mit dem Klassenerhalt werden soll.

Frojach FC: Dominik Johann Rimml, Sandro Apachou, Marcel Seebacher, Christian Lackner, Dominik Jesner (K), Marcel Grillmaier, Jonas Michael Schiffer, Nico Judmaier, Martin Tobernigg, Mark Schitter, Raphael Krenn



Ersatzspieler: Marco Stockreiter, Benjamin Grabmaier, Markus Metnitzer, Kai Dillon Pfandl, Manuel Gritz, Josip Martic



Trainer: Klaus Lindschinger



UFC Forstverwaltung Wasserberg Gaal: Michael Kolland - Thomas Tiroch, Lukas Wabnegger - Michael Steiner (K), Daniel Birker, Rene Schmidt, Elias Sandtner, Sebastian Schaffer - Michael Grasser, Johannes Steffl, Michael Pöllauer



Ersatzspieler: Christoph Kolland, Matthias Hopf, Mathias Wieser, Marc Holzer



Trainer: Herbert Müller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei