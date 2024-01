Fünf Teams und nur eines wird Meister - Andi Leitgab im Wordrap

Details Samstag, 13. Januar 2024 20:04

Andi Leitgab steht mit dem nach der Hinrunde auf dem zweiten Tabellenplatz in der Trainersteht mit dem Judenburg St.Peter nach der Hinrunde auf dem zweiten Tabellenplatz in der Gebietsliga Mur . Der Teamchef des Verfolgers vom FC Pöls wird im Frühjahr weiterhin alles geben um den Aufstieg in die Unterliga zu schaffen. Die Konkurrenz ist in dieser Saison extrem - fünf Teams kämpfen im Frühjahr um den Titel - hier ist der Link zur Tabelle.

Man hatte in St.Peter / Judenburg reichlich zu feiern - Pöls holte am Ende doch die Herbstmeisterschaft - es bleibt spannend in der Gebietsliga Mur

An der Tabellenspitze geht es eng zu - zwischen Pöls und dem Fünften aus Scheifling liegen nur vier Punkte

Aktuell führt der FC Pöls die Tabelle an und holte somit zum Ende der Hinrunde den Herbstmeistertitel. Das Team, das die beste Abwehr der Liga stellt und nur 13 Gegentore hinnehmen musste, zeigte eine extrem kompakte Defenisve. Mit nunmehr 31 Punkten ist ihnen eine erfolgreiche Saison sicher - der Grundstein ist gelegt. Lediglich zwei Spiel verlor das Team von Trainer Safet Sadikovic - in der letzten Runde gewann man das Spitzenspiel in St.Peter/Judenburg.

Fohnsdorf ist das Team mit der besten Offensive der Liga Der zweite Tabellenplatz gehört der Mannschaft aus St.Peter Judenburg, das Leitgab-Team spielte ebenso eine tolle Herbstsaison und wird ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitsprechen. Tabellenplatz drei belegt Fohnsdorf mit 28 Punkten und der besten Offensive der Liga – erstaunliche 47 Tore hat man auf der Habenseite, wovon Helmut Haslinger 17 Treffer erzielte. Krakaudorf belegt Platz vier, mit einer soliden Saison, allerdings mit 25 Gegentoren, dafür aber mit 38 erzielten Toren. Das Team sorgt somit für Unterhaltung, manchmal allerdings zum Leidwesen der zahlreichen Fans. In den letzten beiden Runden fand man zur Form zurück und ist ein heißer Mitstreiter um die vordersten Plätze. Der fünfte Platz gehört Scheifling, die bisher neun Spiele gewonnen haben, jedoch auch schon vier verloren haben. Unentschieden spielten sie noch nicht, und das macht ihre Leistung wechselhaft, doch ihre Defenssivstärke ist immer wieder bemerkenswert. An den beiden letzten Spieltagen holte man sechs Punkte mit 8:0 Toren. Lediglich vier Punkte ist man somit hinter dem Herbstmeister aus Pöls. Andi Leitgab im Wordrap Franz Beckenbauer: "Er ist und bleibt eine Legende!"

Mein bestes Spiel: "Es ist für mich kein einzelnes Spiel, es ist der Zusammenhalt - wenn dieser erreicht ist!" Mein wichtigstes Spiel: "Spaß in der Gruppe - das ist in jedem Spiel wichtig!"

Meine Ziele mit dem Verein: "Menschen für den Sport zu begeistern - dafür arbeite ich im Club."

Mein Lieblingsessen: "Rindsroulade, gibts was besseres?"

Mein Lieblingsgetränk: "Bier!"

Lieblingsspieler: "Didier Drogba - kennt Ihr den noch?"

Lieblingsclub: "FC Chelsea - mein Verein!"

Österreich bei der EM: "Ich denke das Team kann überraschen - da ist schon was möglich!" Meine persönlichen Ziele: "Ich möchte persönlich wieder fitter werden!"

Das mag ich an Ligaportal: "Spielberichte und Live- Ticker."



Bericht Florian Kober