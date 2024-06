UFC Gaal bezwingt USV Oberzeiring und schafft Klassenerhalt

Details Montag, 17. Juni 2024 14:07

In einem packenden Spiel zwischen UFC Gaal und USV Tauernwind Oberzeiring im Rahmen des Rückspiels der Relegation 2024 konnte sich UFC Gaal aus der Gebietsliga Mur mit einem knappen 3:2-Sieg gegen Oberzeiring aus der 1. Klasse Mur/Mürz A durchsetzen. Während Gaal in der ersten Halbzeit die Führung übernahm, kämpfte sich Oberzeiring in der zweiten Hälfte zurück. In der dramatischen Nachspielzeit gelang Gaal schließlich der entscheidende Treffer.

Das Spiel zwischen Gaal und Oberzeiring begann unter schwierigen Platzbedingungen. Trotzdem wurde das Spiel pünktlich angepfiffen. Bereits in der 5. Minute zeigte Luca Heitzer vom USV Oberzeiring eine Glanzparade nach einem Freistoß und verhinderte einen frühen Rückstand.

In der 35. Minute sah Kammersberger von UFC Gaal die Gelbe Karte. Kurz vor der Halbzeit, in der 43. Minute, führte ein Freistoß zum ersten Tor des Spiels. Der Torwart von Oberzeiring konnte den Ball zunächst halten, wurde dann jedoch gefoult und ließ den Ball los. Ein Spieler von Gaal nutzte die Gelegenheit und schob zum 1:0 ein. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann mit einem schnellen Tor von UFC Gaal in der 48. Minute, wodurch die Gastgeber auf 2:0 erhöhten. Dann kamen aber die Gäste zurück. USV Oberzeiring verkürzte in der 61. Minute auf 1:2 und erhielt in der 64. Minute einen Elfmeter, der auch zum 2:2-Ausgleich verwandelt wurde.

Die Oberzeiringer warfen in der Schlussphase alles nach vorne, anstatt des dritten Tores der Oberzeiringer machten die Gaaler - nachdem sie auch das Rückspiel schon gewonnen hatten - das 3:2 und den Sack zu.

Stimmen zum Spiel:

Gerald Feldbaumer (Obmann Stellvertreter Gaal): "Wir haben gewusst, dass die Relegation eine enge Angelegenheit wird. Nach einer starken ersten Halbzeit haben wir leider in der zweiten Halbzeit nachgelassen und plötzlich ist es 2:2 gestanden. Am Ende ist es sich mit dem Sieg aber zum Glück ausgegangen und wir freuen uns über den Klassenerhalt. Nächstes Jahr wollen wir uns diesem Umweg ersparen und mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben."

Thomas Gruber Pfandl (Obmann Oberzeiring): "Wir haben alles hineingeworfen, schade, dass es am Ende nicht gereicht hat. Ich kann den Burschen keinen Vorwurf machen. Mit ein wenig Glück drehen wir das Spiel noch und es geht in die Verlängerung. So haben wir natürlich aufgemacht und aus einem Konter das dritte Gegentor bekommen. Natürlich ist jetzt gerade die Enttäuschung noch groß. Nachdem es aber schöner ist, als Meister aufzusteigen, werden wir in der neuen Saison angreifen."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.