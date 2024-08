"Ein Platz im Mittelfeld!" - Seckau Trainer Grassl im großen Interview

Details Donnerstag, 08. August 2024 19:54

Der USV Seckau steht vor dem Start in seine dritte Saison in der Gebietsliga Mur, in der sich der Verein trotz großer Konkurrenz etabliert hat. Nach dem Aufstieg im Sommer 2022 ging es in den letzten zwei Spielzeiten darum, in der Liga Fuß zu fassen und sich zu stabilisieren. Diese Herausforderungen hat der Verein gemeistert und die letzte Saison, die oft als die schwierigste nach einem Aufstieg gilt, mit einem sicheren 9. Platz im Mittelfeld der Tabelle abgeschlossen. Wenige Tage vor Saisonbeginn gab Trainer Grassl Auskünfte, diese ausführlich und mit einer großen Ehrlichkeit und einem realistischen Blick auf den eigenen Verein.

Die 2. Saison wurde absolviert, in Kürze startet die Gebietsliga Mur erneut.

Seckau ist gekommen um zu bleiben

Der Verein aus der Gemeinde Seckau wird familiär geführt und lebt von der Hingabe vieler ehrenamtlicher Helfer, die unermüdlich im Hintergrund arbeiten. Sie sorgen dafür, dass der Spielbetrieb reibungslos läuft, und sind das Rückgrat des Clubs. Trotz der Tatsache, dass man sich in einer Liga mit finanziell besser aufgestellten und größeren Vereinen messen muss, hat sich der USV Seckau in der Gebietsliga behauptet. Durch eine kluge Kaderplanung und das Zusammenhalten der Gemeinschaft im Verein hat der Club eine solide Basis geschaffen, um auch in der neuen Saison erfolgreich zu sein.

Interview mit Trainer Friedrich Grassl

Ligaportal: Herr Grassl, Sie sind seit zweieinhalb Jahren Trainer des USV Seckau. Wie bewerten Sie diese Zeit? Was hat sich seit Ihrem Amtsantritt verändert?

Friedrich Grassl: Die letzten zweieinhalb Jahre waren intensiv, aber auch sehr befriedigend. Als ich angefangen habe, war das Ziel klar: der Aufstieg in die Gebietsliga. Diesen Erfolg haben wir dann auch erreicht. Seitdem hat sich der Verein kontinuierlich weiterentwickelt. Der Zusammenhalt im Team und im gesamten Verein ist großartig, und das macht meine Arbeit hier so angenehm. Ich denke, wir haben uns sportlich wie auch organisatorisch in dieser Zeit deutlich verbessert. Die Spieler sind motiviert, lernen dazu, und wir haben es geschafft, den Verein auch in der Liga zu stabilisieren.

Ligaportal: Rückblickend auf die letzte Saison, was waren die größten Herausforderungen, und wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden?

Friedrich Grassl: Die letzte Saison war sicherlich nicht einfach, vor allem, weil die zweite Saison nach einem Aufstieg oft die schwerste ist. Wir hatten Phasen, in denen es Lernphasen gab, aber wir haben uns immer wieder gefangen. Die Mannschaft hat immer alles gegeben, und das ist das Wichtigste. Natürlich hätten wir uns ein paar Punkte mehr gewünscht, aber so ist das im Fußball. Am Ende haben wir das Ziel, das Mittelfeld der Tabelle, erreicht, und das war für uns realistisch. Wichtig war, dass wir uns als Mannschaft weiterentwickelt haben und uns in der Liga behaupten konnten.

Ligaportal: Wie verlief die Vorbereitung auf die kommende Saison? Gab es besondere Herausforderungen oder erfreuliche Entwicklungen?

Friedrich Grassl: Die Vorbereitung war intensiv, aber auch sehr positiv. Wir sind seit mehreren Wochen im Training, und die Jungs sind voll motiviert. Die Stimmung ist hervorragend, und man spürt, dass alle heiß darauf sind, dass es endlich losgeht. Wir haben hart gearbeitet und konnten uns auf einigen Positionen verstärken, was uns noch mehr Stabilität geben wird. Wir haben lediglich einen Leihspieler verloren. Besonders erfreulich ist, dass wir bisher von Verletzungen verschont geblieben sind und aus dem Vollen schöpfen können. Das ist für den Start der Meisterschaft natürlich optimal.

Ligaportal: Sie haben erwähnt, dass Sie sich auf drei Positionen verstärkt haben. Können Sie uns etwas mehr über die neuen Spieler erzählen und was sie dem Team bringen?

Friedrich Grassl: Ja, wir haben uns wirklich gut verstärkt. Matthias Hörbinger ist unser neuer Torwart, und er bringt Erfahrung aus der Unterliga mit. Ich denke, er wird unserer Defensive sehr viel Stabilität verleihen. Er ist ein echter Rückhalt und hat in der Vorbereitung schon gezeigt, was in ihm steckt. Markus Hafelner haben wir für das Mittelfeld geholt. Auch er hat Erfahrung in der höheren Liga und wird uns in der Zentrale sehr weiterhelfen. Dann ist da noch Michael Krasser, der aus Gaal zu uns gestoßen ist. Er wird unsere Defensive verstärken und ist ebenso ein Gewinn für uns. Es ist wirklich schön zu sehen, dass wir mittlerweile Spieler mit Qualität zu uns holen können. Das zeigt, dass der Verein wächst und sich entwickelt.

Ligaportal: Was sind die konkreten Ziele für die kommende Saison? Wovon hängt der Erfolg in dieser Spielzeit ab?

Friedrich Grassl: Wir sind uns bewusst, dass wir ein kleiner Verein sind, und das akzeptieren wir auch. Aber das hat auch seinen Reiz, und wir können auf eine starke Gemeinschaft bauen. Unser Ziel ist es, irgendwo zwischen Platz 5 und Platz 8 zu landen. Der Abstiegskampf soll nicht unser Thema sein, das ist ganz klar. Wir möchten uns weiter in der Liga etablieren und langfristig in der Gebietsliga bleiben. Ein Abstieg in die 1. Klasse ist keine Option. Wichtig ist, dass wir kontinuierlich weiterarbeiten und nicht überstürzt handeln. Wenn wir in drei Jahren vielleicht höhere Ziele erreichen können, dann umso besser, aber dafür müssen wir jetzt die Basis legen.

Ligaportal: Wie schätzen Sie die Konkurrenz in der Liga ein? Welche Teams sehen Sie im Meisterschaftsrennen und im Abstiegskampf?

Friedrich Grassl: Die Liga ist sehr ausgeglichen, und es gibt einige starke Teams. Fohnsdorf ist für mich der klare Meisterkandidat. Sie haben einen starken Kader und viel Erfahrung. Dahinter sehe ich Weißkirchen, die ebenfalls sehr gut aufgestellt sind. Aber es gibt immer wieder Überraschungen in dieser Liga. Ich bin mir sicher, dass ein oder zwei Teams oben mitspielen werden, mit denen im Moment keiner rechnet.

Das macht die Liga so spannend. Für die Fans hoffe ich, dass es bis zum Ende spannend bleibt, sowohl im Meisterrennen als auch im Abstiegskampf. Für uns ist es wichtig, dass wir im Mittelfeld landen. Wenn wir das schaffen, haben wir unsere Ziele erreicht und können zufrieden sein.

Ligaportal: Zum Abschluss: Was möchten Sie den Fans und Unterstützern des USV Seckau noch mit auf den Weg geben?

Friedrich Grassl: Ich möchte mich bei allen bedanken, die den Verein unterstützen. Sei es durch ehrenamtliche Arbeit, durch finanzielle Unterstützung oder durch das Anfeuern der Mannschaft am Spieltag. Ihr seid das Rückgrat dieses Vereins, und ohne euch wäre das alles nicht möglich. Die vielen Stunden, die ihr investiert, tragen maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft bei. Ein großer Dank geht auch an die Zuschauer, die uns unterstützen, und an Ligaportal für die Berichterstattung. Gemeinsam können wir auch diese Saison erfolgreich gestalten, und ich freue mich darauf, mit diesem tollen Team in die neue Saison zu starten.

Ligaportal: Danke für das Interview!

Ligaportal-Prognose:

Mit realistischen Zielen und einer soliden Vorbereitung blickt der USV Seckau optimistisch in die neue Saison. Trainer Friedrich Grassl hat die Mannschaft gut auf die bevorstehenden Herausforderungen eingestellt und kann auf eine starke Gemeinschaft im Rücken bauen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob der Verein seine ambitionierten Ziele erreichen kann und sich weiter in der Gebietsliga Mur etabliert.

Bericht und Interview Florian Kober

