Spektakulärer Last-Minute-Sieg für TUS Spielberg gegen Knittelfeld Juniors

In einem packenden Duell der Gebietsliga Mur setzte sich TUS byb-Sports Spielberg mit einem knappen 3:2-Sieg gegen die ESV Knittelfeld Juniors durch. Beide Mannschaften boten den Zuschauern spannende Momente und ein Spiel auf Augenhöhe. Der entscheidende Treffer fiel kurz vor Schluss, wodurch Spielberg einen wichtigen Dreier einfuhr und seine Ambitionen in der Tabelle untermauerte.

Packender Schlagabtausch

Bereits nach wenigen Minuten war klar, dass die Partie ein spannendes Aufeinandertreffen werden würde. Die Gäste kamen in der Anfangsphase zu einem Freistoß an der Strafraumgrenze, der jedoch weit übers Tor ging. Kurz darauf hatte Spielberg durch Tomic seine erste große Chance, doch der Ball wollte noch nicht ins Netz.

Spielberg machte weiter Druck und wurde in der 19. Minute mit einem Elfmeter belohnt. Danijel Stanarevic verwandelte den Strafstoßund brachte die Heimischen in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn Knittelfeld konnte durch David Lackner in der 28. Minute zum 1:1 ausgleichen. Nur drei Minuten später erzielte Dalibor Tomic das 1:2 und drehte das Spiel zu Gunsten der Gäste.

Spielberg zeigte sich jedoch unbeeindruckt und glich in der 38. Minute durch Christian Wolfsberger zum 2:2 aus. In einer intensiven Schlussphase der ersten Halbzeit hatten beide Teams noch einige Möglichkeiten, weitere Treffer zu erzielen, doch es blieb beim Unentschieden zur Pause.

Entscheidung in Minute 89

Die zweite Halbzeit begann genauso spannend wie die erste endete. Spielberg hatte gleich zu Beginn mehrere Großchancen, doch der Knittelfelder Torhüter Roland Peinhopf verhinderte mit starken Paraden eine erneute Führung der Gastgeber. Das Spiel wurde zunehmend härter und beide Mannschaften schenkten sich nichts. Knittelfeld setzte nun vermehrt auf Fouls, um den Spielfluss der Spielberger zu unterbrechen.

In der 74. Minute drückte Knittelfeld wieder auf den Führungstreffer, doch der Spielberger Torhüter Max Wabnegger zeigte eine herausragende Parade. Die letzten Minuten des Spiels waren an Dramatik kaum zu überbieten. Toni Tomic vergab eine hundertprozentige Chance für Spielberg, ehe das Team in der 85. Minute einen Eckball bekam, der jedoch nicht verwertet werden konnte.

Die Entscheidung fiel schließlich kurz vor Schluss: Danijel Stanarevic erzielte in der 89. Minute seinen zweiten Treffer des Tages und brachte Spielberg mit 3:2 in Führung. Die Mannschaft verteidigte diesen knappen Vorsprung in den verbleibenden Minuten und konnte somit einen verdienten Heimsieg feiern.

Mit diesem wichtigen Sieg klettert TUS Spielberg in der Tabelle weiter nach oben und untermauert seine Rolle als Titelanwärter. Die Knittelfeld Juniors hingegen mussten trotz einer starken Leistung ohne Punkte nach Hause fahren.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Barnie Schluckspecht (4460 Bonuspunkte)

Gebietsliga Mur: Spielberg : ESV Knittelfeld KM II - 3:2 (2:2)

89 Danijel Stanarevic 3:2

38 Christian Wolfsberger 2:2

31 Dalibor Tomic 1:2

28 David Lackner 1:1

22 Danijel Stanarevic 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Barnie Schluckspecht mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.