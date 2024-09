Fohnsdorf triumphiert: 2:0-Sieg gegen USV St. Peter ob Judenburg - Heimteam weiterhin ungeschlagen

Details Sonntag, 29. September 2024 17:14

In der achten Runde der Gebietsliga Mur konnte der SV Fohnsdorf seine beeindruckende Form fortsetzen und setzte sich mit einem 2:0-Sieg gegen den USV St. Peter ob Judenburg durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schafften es die Hausherren, durch einen späten Doppelschlag die Gäste zu bezwingen und damit ihre Tabellenführung weiter auszubauen.

Torlose erste Hälfte - ohne Treffer geht es in die Kabinen

Der SV Fohnsdorf, der bislang ungeschlagen in der Liga war, empfing am Samstagnachmittag den USV St. Peter ob Judenburg und die Serie hielt auch nach der 8.Runde.

Beide Mannschaften starteten engagiert in die Partie, doch es war schnell klar, dass es ein hart umkämpftes Spiel werden würde. Bereits zu Beginn machte sich die Stärke des Heimteams bemerkbar, doch auch die Gäste zeigten sich keinesfalls unterlegen.

In der 24. Minute erhielt der SV Fohnsdorf einen Freistoß an der Strafraumgrenze, der jedoch nichts einbrachte. Die Partie blieb weiterhin spannend, und beide Teams kämpften um die Vorherrschaft auf dem Platz. In der 39. Minute gelang es der Fohnsdorfer Verteidigung, nach einem gut angetragenen Eckball den Ball auf der Linie zu klären und so einen Rückstand zu verhindern.

Kurz vor der Halbzeit hatte Stocker vom USV St. Peter ob Judenburg die Chance zur Führung, doch der Keeper des SV Fohnsdorf parierte stark und sicherte so das 0:0 zur Pause. Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einer soliden Defensivleistung beider Mannschaften, sodass die Zuschauer noch auf Tore warten mussten.

Später Doppelschlag bringt Entscheidung

Auch in der zweiten Halbzeit setzte sich das kampfbetonte Spiel fort. Der USV St. Peter ob Judenburg versuchte, durch offensive Aktionen Druck aufzubauen, doch die Abwehr des SV Fohnsdorf hielt stand. In der 70. Minute zeigte der Torhüter der Gäste, Reif, eine starke Leistung und parierte zweimal hintereinander.

Nur eine Minute später erzielte Kevin Krenn das erlösende 1:0 für den SV Fohnsdorf. Mit einem präzisen Schuss aus 20 Metern ins linke Eck, der noch leicht abgefälscht wurde, ließ er dem Torwart keine Chance und brachte seine Mannschaft in Führung. Die Hausherren ließen nicht lange auf das nächste Tor warten, denn in der 75. Minute erhöhte Helmut Haslinger nach einem schnellen Angriff auf 2:0. Innerhalb von nur drei Minuten hatte der SV Fohnsdorf somit das Spiel zu seinen Gunsten gedreht.

Der USV St. Peter ob Judenburg versuchte in den letzten Minuten, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch auch hier zeigte sich das Heimteam äußerst solide in der Defensive. In der 86. Minute verfehlte Sattler mit einem Kopfball knapp das Tor, und zwei Minuten später schoss Luger aus 20 Metern knapp rechts vorbei. In der Schlussphase hatten die Gäste nochmals Pech, als Sattler und Kaufmann beide die Latte trafen.

Mit dem Schlusspfiff in der 93. Minute stand der 2:0-Erfolg des SV Fohnsdorf fest. Die Hausherren hatten sich mit einer starken Defensivleistung und einem effizienten Angriff den Sieg gesichert. Trotz der schwachen Chancenverwertung der Gäste konnte der SV Fohnsdorf seine Tabellenführung verteidigen und bleibt weiterhin ungeschlagen in der Liga.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Fohnsdorf : St. Peter/J. - 2:0 (0:0)

75 Helmut Haslinger 2:0

72 Kevin Krenn 1:0

