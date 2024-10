USC St. Georgen triumphiert bei USV Krakaudorf mit 4:1 - überraschend deutlicher Auswärtssieg

Details Dienstag, 01. Oktober 2024 13:34

In der achten Runde der Gebietsliga Mur kam es zum Duell zwischen dem USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf und dem USC Angelcenter Murtal St. Georgen. Die Gäste dominierten die Partie und konnten sich am Ende mit einem klaren 4:1-Auswärtssieg durchsetzen. Trotz einer kurzen Hoffnung für die Hausherren, konnte der USV Krakaudorf dem Gast nur wenig entgegensetzen.

Frühe Führung für die Gäste - Mirzo trifft nach vier Minuten

Bereits in der vierten Spielminute schlug der USC St. Georgen/J. zum ersten Mal zu. Jan Mirzo brachte die Gäste früh mit 1:0 in Führung und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen. Die Heimmannschaft war in der Anfangsphase noch nicht richtig im Spiel und konnte den frühen Rückstand nicht verhindern.

In den folgenden Minuten beruhigte sich das Spiel etwas, und es gab auf beiden Seiten nur wenige nennenswerte Chancen. Erst in der 30. Minute verbuchte der USV Krakaudorf seine erste gute Möglichkeit, die jedoch über das Tor ging. Dies sollte die Gastgeber jedoch nicht entmutigen, und nur fünf Minuten später hatte Rafael Lindschinger eine Top-Chance, die er jedoch knapp vergab.

Weitere Treffer vor der Halbzeit - zur Pause steht es 1:3

Die Gäste aus St. Georgen/J. waren jedoch effizienter vor dem Tor. In der 34. Minute erzielte Stefan Mitterhuber das 2:0 für die Gäste und baute die Führung weiter aus. Doch der USV Krakaudorf gab sich nicht so leicht geschlagen. Nur vier Minuten später konnte Rafael Lindschinger auf 1:2 verkürzen und brachte damit etwas Hoffnung zurück ins Spiel der Gastgeber.

Diese Hoffnung währte allerdings nur kurz. Keine zwei Minuten später stellte Dominik Wieser den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her und erzielte das 3:1 für den USC St. Georgen/J. Mit diesem 1:3-Rückstand ging es in die Halbzeitpause.

Endgültige Entscheidung durch Mitterhuber

Nach der Pause bemühten sich die Gastgeber, den Druck zu erhöhen, doch die Gäste aus St. Georgen/J. zeigten sich weiterhin defensiv stabil und ließen kaum Chancen zu. In der 54. Minute machte Stefan Mitterhuber mit seinem zweiten Treffer des Tages alles klar und erhöhte auf 4:1 für den USC St. Georgen/J.

In den verbleibenden Minuten konnte der USV Krakaudorf keine entscheidenden Akzente mehr setzen und kam nicht mehr zurück ins Spiel. Die Gäste verwalteten die Führung souverän und ließen nichts mehr anbrennen. Somit endete das Spiel mit einem deutlichen 4:1-Auswärtssieg für den USC St. Georgen/J.

Mit diesem Ergebnis kletterten die Gäste in der Tabelle, während der USV Krakaudorf am Wochenede nach Wegen suchen muss, um Punkte zu sammeln. Die nächste Runde verspricht wieder spannende Begegnungen in der Gebietsliga Mur.

Gebietsliga Mur: Krakaudorf : St. Georgen/J. - 1:4 (1:3)

54 Stefan Mitterhuber 1:4

40 Dominik Wieser 1:3

38 Rafael Selman Lindschinger 1:2

34 Stefan Mitterhuber 0:2

4 Jan Mirzo 0:1

