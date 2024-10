Überzeugender Sieg für Tus St.Peter/K. Juniors gegen FC Weißkirchen

Details Dienstag, 01. Oktober 2024 14:04

Tus St.Peter/K. Juniors gelang in der 8. Runde der Gebietsliga Mur ein beeindruckender 4:0-Erfolg gegen den FC Weißkirchen. Trotz eines dominanten Beginns der Gäste sicherten sich die Hausherren den Sieg durch eine geschickte Nutzung ihrer Torchancen. Die Fans im Stadion konnten eine spannende Partie verfolgen, die insbesondere durch die Effizienz von Julian Schmiedhofer geprägt war, der drei der vier Tore erzielte.

Frühe Führung für die Juniors - Chancen für beide Teams

Bereits in der 5. Minute gingen die Gastgeber durch ein Eigentor von Weißkirchen in Führung, das durch Andreas Gruber erzielt wurde. Die frühe Führung setzte die Gäste unter Druck, obwohl sie nicht aufgaben und weiterhin stark spielten. Weißkirchen hatte in der 16. Minute eine gute Freistoßchance durch Marchl, der den Ball jedoch knapp am Tor vorbeischoss.

Die Gäste dominierten weiterhin das Spielgeschehen und hatten mehrere Chancen, darunter eine hundertprozentige Gelegenheit in der 40. Minute, als der Torhüter den Ball direkt vor die Füße von Marchl spielte, der jedoch das leere Tor nicht traf. Auch in der 45. Minute zeigte Weißkirchen seine Offensivstärke, als Marchl ein starkes Solo hinlegte, aber am Torwart scheiterte. Kurz vor der Halbzeit hatten die Gastgeber eine weitere große Chance durch einen Konter, aber der Gastgeber Tus verfehlte aus fünf Metern das Tor.

Effizienz der Gastgeber in der zweiten Halbzeit - am Ende steht ein 4:0

Nach der Halbzeitpause konnte Weißkirchen trotz ihrer guten Leistung keinen Treffer erzielen. In der 56. Minute nutzte Julian Schmiedhofer eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gäste aus und erhöhte auf 2:0 für die Juniors. Dieser Treffer war ein Dämpfer für die Moral von Weißkirchen, die weiterhin vergeblich versuchten, den Anschluss zu finden.

In der 73. Minute schlug Schmiedhofer erneut zu und erzielte das 3:0 für die Gastgeber. Weißkirchen hatte auch in der zweiten Halbzeit einige Chancen, aber das Glück war nicht auf ihrer Seite. So wurde ein Tor von Emrah in der 88. Minute wegen Abseits nicht anerkannt. Die Entscheidung fiel endgültig in der 83. Minute, als Schmiedhofer nach einem Ballverlust der Gäste an der Mittellinie und einem schnellen Konter seinen dritten Treffer des Tages erzielte und das Ergebnis auf 4:0 stellte.

Mit diesem klaren Sieg klettert Tus St.Peter/K. Juniors weiter nach oben in der Tabelle, während FC Weißkirchen nach zwei Niederlagen in Folge nun den Fokus auf die nächsten Spiele richten muss, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren.

Das Spiel endete nach einer zweiminütigen Nachspielzeit mit einem deutlichen 4:0-Erfolg für die Gastgeber, die ihre Chancen optimal nutzten und von der Effizienz ihres Topstürmers Julian Schmiedhofer profitierten. Die Zuschauer konnten ein spannendes und unterhaltsames Spiel verfolgen, in dem die Juniors ihre Möglichkeiten konsequent verwerteten und somit einen verdienten Sieg einfuhren.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: St.Peter/K. Juniors : Weißkirchen - 4:0 (1:0)

83 Julian Schmiedhofer 4:0

73 Julian Schmiedhofer 3:0

56 Julian Schmiedhofer 2:0

5 Eigentor durch Andreas Gruber 1:0

