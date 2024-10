USV St. Peter/J. feiert knappen Sieg gegen Stadl/Mur

In einem spannenden Duell der Gebietsliga Mur setzte sich der USV St. Peter ob Judenburg knapp mit 1:0 gegen das Überraschungsteam SC Stadl an der Mur durch. Der entscheidende Treffer fiel früh in der Partie und prägte den Verlauf des Spiels. Trotz eines kämpferischen Auftritts der Gäste und einer turbulenten zweiten Halbzeit, blieb der knappe Vorsprung der Hausherren bis zum Abpfiff bestehen.

Frühe Führung durch Pojer

Der USV St. Peter startete selbstbewusst in die Partie, fest entschlossen, nach der unglücklichen Niederlage in der letzten Runde diesmal Punkte einzufahren. Schon in der 13. Spielminute gelang Martin Pojer der entscheidende Treffer der Begegnung. Nach einem präzisen hohen Ball von Kampl nahm Pojer das Leder geschickt mit und verwandelte eiskalt zur 1:0-Führung für die Gastgeber.

Die erste Hälfte war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einem entschlossenen Auftritt des USV. Auf der Gegenseite zeigte Stadl/Mur trotz des frühen Rückstands, warum es als das Überraschungsteam der Saison gilt. Dennoch musste die Mannschaft von Trainer Brachmaier einen herben Rückschlag hinnehmen: In der 40. Minute erhielt Brachmaier die Rote Karte, nachdem er als letzter Mann den durchgebrochenen Pojer foulte. Diese Entscheidung des Schiedsrichters brachte die Gäste zusätzlich in Bedrängnis.

Hausherren bringen Führung ins Ziel

Die zweite Halbzeit begann mit einer starken Phase der Hausherren. Bereits in der 47. Minute kam Alar nach einem Freistoß gefährlich vor das Tor, doch sein Abschluss war zu zentral. Kurz darauf wurde ein Treffer von Auinger nach einem Freistoß wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkannt, sehr zum Unmut der heimischen Fans und Spieler.

Der SC Stadl/Mur zeigte sich trotz Unterzahl kämpferisch und versuchte, das Spiel zu drehen. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, doch die kompakte Defensive des USV stand sicher. Auf der anderen Seite verpasste es Pojer in der 69. Minute, die Führung auszubauen, als sein Schuss aufs leere Tor knapp drüber ging.

Trotz mehrerer strittiger Abseitsentscheidungen gegen den USV in den letzten Minuten der Begegnung, gelang es dem Team, die knappe Führung über die Zeit zu retten. Nach 93 Minuten war der Jubel groß, als der Schlusspfiff den 1:0-Sieg für die Hausherren besiegelte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jules (4105 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jules mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.