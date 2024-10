Spektakulärer Sieg von TUS Spielberg gegen USV Seckau - sechs Tore am Samstagnachmittag

Details Samstag, 05. Oktober 2024 21:23

In einem torreichn Duell in der Gebietsliga Mur setzte sich der Tabellenzweite TUS Spielberg mit 4:2 gegen den USV Seckau durch. Bereits zur Halbzeit lagen die Gäste mit zwei Toren in Führung, doch die Hausherren zeigten im zweiten Durchgang Kampfgeist und kamen nochmals heran. Am Ende sicherte sich Spielberg dennoch den verdienten Sieg, auch wenn die letzten Minuten mit einer roten Karte für Danijel Stanarevic überschattet wurden. Die Partie bot den Zuschauern viele spannende Momente und ein wahres Torfestival.

Spielberg dominiert die erste Halbzeit - 2:0 zur Pause für die Gäste

Das Spiel begann mit einer vielversprechenden Chance für Seckau durch Patrick Kogler, dessen Schuss knapp über das Tor von Spielberg ging. Doch es waren die Gäste, die in der 14. Minute durch Petar Tomic in Führung gingen. Ein gut platzierter Schuss ließ dem Seckauer Torhüter keine Chance. Nur sechs Minuten später baute Bojan Marinkovic die Führung für Spielberg auf 2:0 aus, als er nach einem Eckball traf.

Seckau versuchte, ins Spiel zurückzufinden, doch trotz einiger Gelegenheiten blieb der Anschlusstreffer aus. Der Spielberger Keeper Wabnegger bewies seine Klasse und vereitelte eine vielversprechende Möglichkeit der Gastgeber. In einem von Regenschauern begleiteten Spiel schien Spielberg die Oberhand zu behalten, während Seckau mit den Bedingungen zu kämpfen hatte.

Seckau kämpft zurück, doch Spielberg behält die Oberhand

In der zweiten Halbzeit versuchte Seckau, das Blatt zu wenden. In der 56. Minute gelang es Andreas Steinberger, den Spielstand auf 1:2 zu verkürzen. Sein Freistoß an der Strafraumgrenze führte zu einem sehenswerten Treffer. Nur wenige Minuten später erhöhte jedoch Danijel Stanarevic für Spielberg auf 3:1. Sein Freistoß ins Kreuzeck war unhaltbar und zeigte die offensive Stärke der Gäste.

Seckau ließ sich nicht entmutigen und kämpfte weiter. In der 65. Minute war es erneut Steinberger, der mit einem weiteren Tor seine Mannschaft auf 2:3 heranbrachte. Die Partie war nun wieder offen, und die Gastgeber drängten auf den Ausgleich. Doch trotz starker Bemühungen und zahlreicher Eckbälle blieb das dritte Tor für Seckau aus.

In den Schlussminuten machte Toni Tomic mit seinem Treffer zum 4:2 alles klar für Spielberg. Sein Tor war der Schlusspunkt einer intensiven Begegnung. In der Nachspielzeit erhielt Danijel Stanarevic eine rote Karte, was den Sieg jedoch nicht mehr gefährden konnte. Spielberg bestätigte mit diesem Erfolg seine starke Form und bleibt damit weiter im Rennen um die Tabellenspitze.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Seckau : Spielberg - 2:4 (0:2)

87 Toni Tomic 2:4

65 Andreas Steinberger 2:3

59 Danijel Stanarevic 1:3

56 Andreas Steinberger 1:2

20 Bojan Marinkovic 0:2

14 Petar Tomic 0:1

