SV Fohnsdorf gewinnt bei USC St. Georgen mit 3:1und ist weiterhin unbesiegt

Details Samstag, 05. Oktober 2024 21:39

In einem Spiel der Gebietsliga Mur setzte sich der SV Fohnsdorf auswärts mit 3:1 gegen den USC St. Georgen/J. durch. Die Zuschauer erlebten eine spannende Partie, die mit zahlreichen Höhepunkten gespickt war. Beide Teams kämpften leidenschaftlich um die Punkte, doch letztlich behielt Fohnsdorf die Oberhand. Besonders Helmut Haslinger und Justin Kolitsch erwiesen sich als entscheidende Akteure auf dem Platz, während Daniel Agachi mit einem sicher verwandelten Elfmeter den Sieg besiegelte.

Ausgeglichene erste Hälfte

Zu Beginn des Spiels tasteten sich beide Mannschaften ab, bevor SV Fohnsdorf in der 28. Minute den ersten entscheidenden Akzent setzen konnte. Helmut Haslinger brachte die Gäste in Führung und sorgte damit für den ersten großen Jubel der Fohnsdorfer Fans. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur eine Minute später schlug USC St. Georgen/J. zurück. Markus Reichsthaler gelang es, den schnellen Ausgleichstreffer zum 1:1 zu erzielen, was die Stimmung auf den Rängen erneut anheizte. Das Spiel blieb in der Folge ausgeglichen, beide Mannschaften suchten nach der nächsten Gelegenheit, in Führung zu gehen.

Erst kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute, konnte SV Fohnsdorf erneut die Führung übernehmen. Diesmal war es Justin Kolitsch, der den Ball im Netz von USC St. Georgen/J. unterbringen konnte. Mit einem 1:2 ging es schließlich in die Pause, und das Spiel versprach weiterhin Spannung für die zweite Halbzeit.

Fohnsdorf sichert sich den Sieg

Nach der Pause kam SV Fohnsdorf entschlossen aus der Kabine und setzte die Gastgeber sofort unter Druck. Diese Bemühungen zahlten sich schnell aus, als in der 49. Minute ein Elfmeter für die Gäste gepfiffen wurde. Daniel Agachi übernahm die Verantwortung und verwandelte souverän zum 1:3. Mit diesem komfortablen Vorsprung im Rücken konnte Fohnsdorf das Spiel zunehmend kontrollieren und USC St. Georgen/J. fiel es schwer, zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen.

In den verbleibenden Minuten des Spiels versuchten die Gastgeber, den Druck zu erhöhen und noch einmal heranzukommen, doch die Abwehr von Fohnsdorf stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu. Der Schlusspfiff ertönte nach 90 Minuten und bestätigte den verdienten 3:1-Auswärtssieg für SV Fohnsdorf. Diese Partie bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt: schnelle Tore, spannende Zweikämpfe und eine entschlossene Vorstellung der siegreichen Gäste, die weiterhin als Primus von der Tabellenspitze lachen.

Gebietsliga Mur: St. Georgen/J. : Fohnsdorf - 1:3 (1:2)

49 Daniel Agachi 1:3

44 Justin Kolitsch 1:2

29 Markus Reichsthaler 1:1

28 Helmut Haslinger 0:1

