Knappes Duell: TUS Schöder bezwingt UFC Gaal - Stolz mit dem Siegtor kurz vor Schluss

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 12:17

In einem umkämpften Spiel der 9. Runde der Gebietsliga Mur trafen TUS Raika Neuwirt Schöder und UFC Gaal aufeinander. Nach einer torlosen ersten Halbzeit endete die Partie schließlich mit einem 2:1-Sieg für die Gastgeber aus Schöder. Das Spiel bot sowohl defensive Patzer als auch brillante Einzelaktionen, die das Publikum in ihren Bann zogen. Insbesondere die Schlussphase hatte es in sich, als TUS Schöder mit einem späten Tor den Sieg sicherte.

Torlose erste Halbzeit - es fehlte noch an der Präzision

In der ersten Halbzeit gestaltete sich das Spiel recht ausgeglichen, ohne dass eine der beiden Mannschaften entscheidende Akzente setzen konnte. Schon in der 11. Minute sorgte dann Schaffer von TUS Schöder mit einem gefährlichen Schuss für den ersten Aufreger, doch der Ball verfehlte das Ziel. Kurz darauf, in der 13. und 23. Minute, zeigte sich Schöder mit mehreren Eckbällen offensiv bemüht, jedoch ohne Erfolg. Trotz guter Aktionen der Gäste aus Gaal, wie in der 35. Minute, blieb die erste Halbzeit torlos.

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit nahmen die Gäste etwas Fahrt auf. In der 37. Minute köpfte UFC Gaal nach einer Ecke knapp am Tor vorbei, was die beste Gelegenheit für die Gäste in der ersten Hälfte darstellte. Mit einem ausgeglichenen 0:0 gingen beide Teams in die Halbzeitpause, mit der Hoffnung auf mehr Offensivaktionen im zweiten Durchgang.

Entscheidende zweite Halbzeit

Nach der Pause gelang UFC Gaal ein Traumstart in die zweite Halbzeit. In der 47. Minute brachte Yusuf Karaagac die Gäste mit 1:0 in Führung, nachdem er einen präzisen Schuss im Netz unterbrachte. Dieser Treffer schien TUS Schöder wachzurütteln. Ein schwerer Abwehrfehler der Gastgeber in der 50. Minute blieb zum Glück ohne Folgen.

In der 59. Minute sorgte Alex Schaffer für den Ausgleich. Ein perfekter Pass von Maierhofer führte dazu, dass Schaffer den Ball gekonnt am Torhüter vorbei im Tor unterbrachte. Dies beflügelte das Team aus Schöder, das weiterhin offensiv Druck machte. Trotz mehrerer Chancen, darunter ein beinahe spektakuläres Fallrückziehertor von Kevin in der 55. Minute, blieb das Spiel spannend und ausgeglichen.

Die Schlussphase wurde besonders dramatisch, als TUS Schöder weiterhin Druck ausübte und UFC Gaal zunehmend in die Defensive drängte. In der 87. Minute entschied Tobias Stolz das Spiel zugunsten der Gastgeber. Nach einem präzise getretenen Freistoß von Staber köpfte Stolz den Ball unhaltbar ins Netz und sicherte seinem Team den Sieg. Die Partie endete nach 94 spannenden Minuten mit einem 2:1 für TUS Schöder.

Die Gastgeber zeigten sich an diesem Tag als das entschlossenere Team, während die Gäste aus Gaal mit einer defensiven Strategie agierten, die letztlich nicht den gewünschten Erfolg brachte. Die Zuschauer erlebten eine spannende Begegnung, die besonders in der zweiten Halbzeit Fahrt aufnahm und mit einem Sieg für TUS Schöder endete.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: TUS Schöder : UFC Gaal - 2:1 (0:0)

87 Tobias Stolz 2:1

59 Alex Schaffer 1:1

47 Yusuf Karaagac 0:1

